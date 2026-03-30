Tiết kiệm cả đời cũng không đủ tiền mua nhà, dân văn phòng mách nhau: Cố làm được việc này thì có thể

Câu chuyện giá nhà tăng cao, bỏ xa tốc độ tăng thu nhập hoặc tiết kiệm, có lẽ là thực trạng chung với không ít người, đặc biệt là người trẻ. Tại Hàn Quốc, tình hình cũng có phần tương tự. Nếu như ngày xưa, thế hệ ông bà - bố mẹ chúng ta có thể gom góp, tiết kiệm để mua nhà, thì giờ đây, đó gần như là lộ trình không còn khả thi.

Dân văn phòng rủ nhau đi xem nhà, tìm cách đầu tư để không “nằm ngoài cuộc đua” bất động sản

Trước bối cảnh giá bất động sản tăng cao, không ít người đã từ bỏ mục tiêu mua nhà. Chuyện này hoàn toàn không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, vẫn có người đang loay hoay tìm cách, để bản thân không bị bỏ lại quá xa trên hành trình sở hữu bất động sản.

Kim So-yeon, một nhân viên văn phòng ngoài 25 tuổi, là một trong những người thuộc nhóm thứ 2. Vào cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, So-yeon sẽ dành cả 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để tham gia các hội nhóm “Imjang” - hoạt động đi khảo sát thực tế các khu căn hộ. Từ vị trí địa lý, hệ thống giao thông đến môi trường sống và tiềm năng tăng giá, mọi yếu tố đều được cô ghi chép cẩn thận.

“Imjang” - Một nhóm bạn trẻ rủ nhau đi xem nhà dù chưa có tiền mua

Với So-yeon, việc này không chỉ là tìm hiểu thị trường mà còn là một phần của chiến lược tài chính cá nhân. Cô hiểu rằng nếu không chủ động tìm hiểu, tích lũy kiến thức và cơ hội, việc mua nhà gần như là điều không thể.

Mức lương hàng tháng của So-yeon được khoảng 4 triệu Won (72 triệu đồng). Trong khi đó, giá một căn hộ tại Seoul có thể vượt 2 tỷ Won (khoảng 36 tỷ đồng). Khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà lớn đến mức ngay cả khi cô tiết kiệm phần lớn lương mỗi tháng, vẫn sẽ mất hàng chục năm để có thể mua được nhà, chưa kể giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng theo thời gian.

Chính sự chênh lệch này đã khiến So-yeon từ bỏ suy nghĩ “chỉ cần chăm chỉ làm việc là đủ”. Thay vào đó, cô bắt đầu tìm hiểu đầu tư, từ bất động sản đến các kênh tài chính khác, với hy vọng tài sản có thể tăng trưởng “nhanh gần bằng” tốc độ tăng của giá nhà.

Không chỉ riêng Kim So-yeon, Park Ji-hoon, một nhân viên văn phòng 30 tuổi, cũng có cùng nhận định. Anh cho rằng tiền lương hiện tại chỉ đủ để duy trì cuộc sống cơ bản, còn để tích lũy tài sản lớn như mua nhà, cần phải có thêm nguồn tăng trưởng từ đầu tư.

Với Ji-hoon, đầu tư không còn là lựa chọn mang tính bổ sung, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc. Anh xem lương như “nền tảng ổn định”, còn đầu tư mới là “động cơ tăng tốc” giúp tài sản gia tăng theo thời gian. Nếu không tham gia vào các kênh đầu tư, anh tin rằng mình sẽ mãi đứng ngoài cuộc chơi bất động sản.

Khát khao mua nhà tạo ra làn sóng đầu tư

“Phải đầu tư mới mua được nhà” là suy nghĩ đang lan rộng trong giới trẻ Hàn Quốc, tạo nên một làn sóng đầu tư sớm. Nhiều người bắt đầu tìm đến thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ, hoặc tham gia các cộng đồng chia sẻ kiến thức tài chính. Những nhóm “Imjang” - Nơi các thành viên cùng nhau đi khảo sát nhà và trao đổi thông tin, ngày càng trở nên phổ biến.

Ảnh minh họa

Các nền tảng đào tạo đầu tư cũng ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng. Số lượng người trẻ đăng ký các khóa học tài chính, tham gia hội nhóm hoặc theo dõi các chuyên gia đầu tư trên mạng xã hội tăng mạnh trong những năm gần đây. Điều này cho thấy nhu cầu học cách làm “tiền đẻ ra tiền” đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thoạt nghe, đây có vẻ là một tín hiệu tích cực, khi người trẻ đã chủ động hơn trong việc đầu tư nói riêng và quản lý tài chính nói chung. Tuy nhiên, đằng sau đó lại là nỗi lo sâu sắc về tương lai. Không ít người thừa nhận rằng họ cảm thấy bất an khi nghĩ đến tuổi già, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Nếu không sở hữu nhà hoặc không có tài sản tích lũy đủ lớn, cuộc sống sau này có thể trở nên bấp bênh.

Áp lực tài chính cũng ảnh hưởng đến các quyết định cá nhân khác. Việc lập gia đình hay sinh con bị trì hoãn khi nhiều người cảm thấy chưa đủ điều kiện kinh tế. Giấc mơ an cư vốn từng là bước đệm cho những kế hoạch dài hạn, giờ lại trở thành rào cản lớn nhất.

Thực tế này đang làm thay đổi hoàn toàn cách người trẻ Hàn Quốc nhìn nhận về tiền bạc và sự nghiệp. Nếu trước đây, đầu tư thường được xem là lĩnh vực dành cho những người có vốn lớn hoặc nhiều kinh nghiệm, thì nay, nó đã trở thành kỹ năng cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần phải học.

Với Kim So-yeon, những chuyến đi “Imjang” không chỉ là hành trình tìm kiếm một căn nhà phù hợp, mà còn là quá trình chuẩn bị cho tương lai. Cô tin rằng chỉ khi hiểu rõ thị trường và biết cách tận dụng cơ hội, mình mới có thể theo kịp tốc độ tăng giá của bất động sản. Còn với Park Ji-hoon, việc đầu tư từ sớm là cách để giảm bớt áp lực tài chính về lâu dài. Anh cho rằng dù thị trường có rủi ro, nhưng không tham gia còn rủi ro hơn, bởi khi đó, tài sản gần như không có cơ hội tăng trưởng đáng kể.

Giấc mơ sở hữu nhà của người trẻ Hàn Quốc vì thế vẫn chưa biến mất, nhưng con đường để đạt được đã thay đổi. Khi thu nhập không thể đuổi kịp giá nhà, họ buộc phải tìm cách khiến tiền của mình “tăng tốc” thông qua đầu tư.

Trong bối cảnh đó, đầu tư không còn là lựa chọn mang tính cá nhân, mà đã trở thành một xu hướng mang tính thế hệ, nơi người trẻ chủ động thích nghi để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tài sản ngày càng khốc liệt.

(Nguồn: The Straits Times)