Phát hiện của người lười khi “SỐNG TRÊN APP”: Be, Shopee, Grab - Mỗi app 1 nhiệm vụ, tôi vẫn ăn ngon đi tiện mà chẳng tốn mấy

Ngày ít nhất 2 cuốc xe ôm đi làm, 2 bữa ăn đặt app giao về và 1 vài đơn hàng shopping online. Chẳng biết người ta gọi đó là gì, còn tôi thì không ngại nhận mình là người không thể "sống thiếu app". Thiếu gì thì thiếu, chứ thiếu app đặt xe, app giao đồ ăn và app mua sắm là thấy khổ ngay. Tất cả vì lười: Lười lái xe đi làm, lười nấu cơm.

Nếu có thứ gì đó tôi chăm, thì chỉ có thể là mua sắm.

Đến đây, hẳn nhiều người sẽ cho rằng tôi là kiểu "tiêu tiền như nước", không thể tiết kiệm nổi. Trước đây, tôi cũng nghĩ thế, rằng với sự lười biếng, ỷ lại của mình, đủ tiêu đã là may rồi chứ không dám mơ tiết kiệm. Nhưng sau 1 thời gian dài sống bằng app, tôi nhận ra nếu biết cách, thói quen này không tốn tiền và cũng chẳng lãng phí như nhiều người nghĩ.

Và bằng sự lười biếng của mình, tôi đã tìm ra cách dùng Be, Shopee và Grab theo cách tiết kiệm nhất.

1. Be: Mua gói tiết kiệm BeBike và BeFood, đổi điểm thưởng trừ trực tiếp vào đơn

Tôi dùng Be khá thường xuyên. Ngày ít nhất 2 cuốc xe ôm đi làm - về nhà, chưa kể đi chơi cùng chúng bạn. Ngay cả việc đặt đồ ăn, tôi cũng đặt BeFood vì tốc độ giao nhanh, khoảng 20 phút là nhận được đồ ăn rồi.

Và cách tiết kiệm của tôi khi di chuyển và ăn uống trên app Be chỉ đơn giản là: Mua gói tiết kiệm BeBike và BeFood. Mỗi gói chỉ có 39k/tháng mà được áp tới 99 mã giảm giá, tôi cho rằng thế là rất hời.

Tôi mua gói tiết kiệm BeBike và BeFood để có nhiều mã giảm giá hơn

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Một cuốc xe ôm từ nhà tôi tới công ty, nếu không mua gói tiết kiệm, chỉ có thể áp được khoảng 1-2 mã giảm giá, được giảm tối đa 2-3k/chuyến. Còn khi mua gói tiết kiệm, tôi được giảm 5k/chuyến. Vậy là mỗi ngày tiết kiệm được 10k/2 chuyến, 25 ngày tiết kiệm được 250k mà chỉ cần bỏ ra 39k. Tính ra vẫn hời!

Không mua gói tiết kiệm, 1 cuốc xe ôm đi làm chỉ được giảm 2k

Vẫn là cuốc xe đó nhưng áp mã từ gói tiết kiệm, giảm được 5k

Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên canh ưu đãi để đổi điểm bePoint thành "tiền" và trừ trực tiếp vào đơn hàng. Có lần đổi được 50k gần đủ 1 bữa ăn giao về nhà.

2. ShopeeFood và Shopee: Check "Hot Deal Today" để tìm quán giảm giá sâu, săn sale ngày đôi cho tiết kiệm

Tôi không thường xuyên đặt đồ ăn trên ShopeeFood, vì thời gian giao hàng luôn thách thức sự kiên nhẫn của tôi, nhất là trong lúc đói. Nhưng thi thoảng, tôi vẫn vào kiểm tra phần "Hot Deal Today" để xem có quán nào ngon, hợp khẩu vị mà đang giảm giá mạnh hay không.

Có rất nhiều quán trên Shopee Food giảm giá sâu theo ngày, có khi giảm tới 40-50% nếu đặt đúng thời điểm. Những lúc như vậy, tôi gần như không cần mã giảm giá vẫn có thể ăn với giá còn rẻ hơn ăn trực tiếp tại quán. Quan trọng là phải chịu khó lướt và so sánh, vì cùng một món nhưng giá giữa các quán có thể chênh nhau khá nhiều.

Thi thoảng tôi vẫn vào tìm ưu đãi trong mục Hot Deal Today trên ShopeeFood

Còn với Shopee mua sắm, tôi đã từng thử 1 lần mua gói Shopee VIP. Gói này giúp tôi có thêm voucher và ưu đãi vận chuyển, đặc biệt hữu ích khi mua nhiều đơn nhỏ trong tháng. Gói này sẽ rất hợp với ai có nhu cầu mua sắm theo kiểu ngày nào, tuần nào cũng hăng say đặt 5-7 đơn. Tôi cũng thử mua 1 lần và thấy ổn thật.

Điều tôi rút ra là với hệ sinh thái Shopee, bên cạnh việc cân nhắc chi tiền cho gói thành viên, điều quan trọng hơn là mình biết "canh" deal đúng lúc, đơn cử như việc "săn sale ngày đôi" vậy. 1 lần hàng tháng có thể là đã đủ nếu bản thân có chuẩn bị danh sách những món cần mua.

3. Grab: Dùng để thanh toán hóa đơn khi đi ăn hàng

Nếu đa số mọi người dùng Grab để đặt đồ ăn hoặc đặt xe, thì tôi lại khác. Tôi dùng Grab chỉ để thanh toán hóa đơn khi đi ăn tại nhà hàng.

Nếu nhà hàng có liên kết với Grab, thì dù ăn trực tiếp tại quán, tôi vẫn có thể thanh toán qua Grab và được giảm 20% tổng hóa đơn cho lần đầu tiên, những lần sau thì mức giảm thấp hơn, khoảng 8-15% trên tổng hóa đơn.

Đây là 1 lần chúng tôi đi ăn tại cửa hàng và thanh toán trên Grab, được giảm 8% trên tổng hóa đơn, tương đương hơn 55k - cũng khá ổn

Thế nên nếu đi ăn cùng bạn, thay vì quẹt thẻ hay chuyển khoản thông thường, tôi ưu tiên thanh toán qua Grab.

Sau một thời gian "sống bằng app", tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc nên dùng hay nên bỏ, mà là dùng sao cho phù hợp và tối ưu nhất với nhu cầu cũng như ngân sách của mình. Làm được vậy rồi, việc "sống bằng app" không còn là gánh nặng tài chính, mà là tiêu tiền thông minh hơn, ít nhất là với tôi.