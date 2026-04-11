Tuổi 35 bắt đầu sống tối giản, tôi bớt mua 5 thứ này: Thấy đời nhẹ nhõm hẳn ra, tiết kiệm cả đống tiền

Theo Phác Thái Anh | 11-04-2026 - 15:15 PM | Lifestyle

Lựa chọn sống tối giản, tôi bắt đầu bằng việc sắp xếp lại thói quen mua sắm, thấy nhẹ nhõm óc đầu, nhẹ cả ví tiền.

Ở tuổi 35, tôi bắt đầu nhìn lại cách mình mua sắm và sử dụng đồ đạc mỗi ngày. Những món đồ từng nghĩ là “cần có” hóa ra lại không thực sự cần, thậm chí còn khiến không gian sống trở nên chật chội và rối rắm hơn. Thay vì tiếp tục mua theo thói quen hay cảm hứng, tôi chọn tiết chế lại, chỉ giữ và mua những thứ thực sự phục vụ cuộc sống.

Sống tối giản ở giai đoạn này không phải là cắt giảm cực đoan, mà là chọn lọc có ý thức. Khi ngừng mua những món đồ không cần thiết, tôi nhận ra mình không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn có thêm không gian, thời gian và sự gọn gàng, nhẹ đầu trong sinh hoạt hàng ngày.

Đồ bếp không cần thiết

Trước đây, tôi từng bị thu hút bởi đủ loại dụng cụ nhà bếp “tiện ích”: máy xay mini, khuôn làm bánh, nồi chuyên dụng cho từng món… nhưng thực tế, phần lớn chỉ dùng vài lần rồi cất vào tủ. Sau này, tôi chỉ giữ lại những món thật sự sử dụng thường xuyên như nồi, chảo cơ bản, dao tốt. Những thiết bị “chỉ để thử cho vui” gần như không còn nằm trong danh sách mua sắm.

Mỹ phẩm mua theo cảm hứng

Một thời gian dài, tôi dễ bị cuốn theo quảng cáo và review, thấy sản phẩm nào “hot” cũng muốn thử. Kết quả là bàn trang điểm lúc nào cũng đầy ắp nhưng lại không dùng hết, thậm chí có món còn hết hạn gây lãng phí.

Hiện tại, tôi xây dựng routine rõ ràng, chỉ chọn những sản phẩm thực sự phù hợp với làn da và nhu cầu của mình. Tôi cũng chỉ mua thêm khi đã dùng gần hết hoặc đến thời điểm cần thiết, thay vì tích trữ vô tội vạ. Việc hạn chế mua theo cảm hứng hay tâm lý FOMO không chỉ giúp tiết kiệm mà còn khiến việc chăm sóc da trở nên đơn giản, hiệu quả hơn.

Quần áo theo trend

Ở tuổi 35, tôi nhận ra không phải xu hướng nào cũng phù hợp với mình. Những món đồ “hot trend” có thể đẹp ở thời điểm đó nhưng nhanh lỗi mốt và khó phối lại. Thay vào đó, tôi ưu tiên những thiết kế cơ bản, dễ mặc, chất liệu tốt và có thể dùng lâu dài. Tủ đồ vì thế gọn gàng hơn nhưng lại dễ phối hơn rất nhiều.

Đồ trang trí dư thừa

Nhà cửa từng có lúc đầy ắp đồ decor: từ tượng nhỏ, lọ hoa đến các món trang trí theo mùa. Nhưng càng nhiều đồ, không gian càng trở nên rối mắt và mất thời gian dọn dẹp. Tôi dần lược bớt, chỉ giữ lại những món thật sự có ý nghĩa hoặc giúp không gian thoáng đãng, dễ chịu hơn.

Đồ dự trữ quá mức

Tâm lý “mua để dành” từng khiến tôi tích trữ khá nhiều thứ: từ giấy vệ sinh, đồ khô đến mỹ phẩm. Tuy nhiên, việc mua quá nhiều không chỉ chiếm diện tích mà còn dễ gây lãng phí. Tôi học cách mua vừa đủ, sử dụng hết rồi mới mua tiếp.

Theo Phác Thái Anh

