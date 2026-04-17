Hòa Minzy tiết lộ tin vui của Văn Toàn

Sau nhiều năm giữ vững danh hiệu “thánh ế” bền vững của làng bóng đá Việt, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang khiến người hâm mộ xôn xao với những tín hiệu cho thấy anh đã có bạn gái.

Một người bạn thân thiết, từng có thời gian dài làm việc cùng Văn Toàn tại CLB HAGL, bất ngờ tiết lộ nam cầu thủ hiện đã không còn độc thân. Theo nguồn tin này, chân sút sinh năm 1996 không chỉ đang trong một mối quan hệ tình cảm hạnh phúc mà còn đã bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới trong năm 2027.

Người quen tiết lộ Văn Toàn đã có bạn gái (Ảnh: FBNV)

Lời chúc đầy ẩn ý của Hòa Minzy

Thông tin này càng trở nên chắc chắn khi mới đây trong dịp sinh nhật của Văn Toàn, cô bạn thân Hòa Minzy đã gửi lời chúc mừng kèm theo một chi tiết khiến netizen "đứng ngồi không yên". Nữ ca sĩ viết:

"Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng bạn nhé!"

Cụm từ "thông báo tin vui" được xem là một "tín hiệu" cực mạnh. Với mối quan hệ tri kỷ hơn một thập kỷ, Hòa Minzy chắc chắn là người nắm rõ tình trạng hôn nhân và yêu đương của "Chủ tịch Văn Toàn" nhất. Việc cô ẩn ý về một tin vui để xóa tan những tin đồn tình cảm vây quanh hai người càng củng cố thêm giả thuyết Văn Toàn đã tìm thấy "nửa kia" của đời mình.

Hoà Minzy gặp gỡ Văn Toàn mới đây (Ảnh: FBNV)

Trong khi dàn sao Thường Châu năm nào như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh đều đã tay bế tay bồng, Văn Toàn vẫn thường xuyên bị hội bạn thân trêu chọc về tình trạng lẻ bóng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người hâm mộ nhận thấy nam cầu thủ có nhiều thay đổi tích cực về tâm trạng, thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái thong dong hơn.

Dù danh tính của "cô dâu tin đồn" vẫn đang được giữ kín trong vòng bí mật, nhưng với những động thái từ bạn bè thân thiết, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng một "đám cưới cực hot" của làng bóng đá Việt Nam sẽ sớm diễn ra trong năm 2027.

Hiện tại, phía Văn Toàn vẫn chưa có phản hồi chính thức về chuyện tình cảm. Anh đang tập trung tối đa cho việc điều trị chấn thương để sớm trở lại sân cỏ, đồng thời điều hành thương hiệu thời trang riêng đang ngày càng phát triển.