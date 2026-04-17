Gia đình hào môn chuẩn bị sính lễ cho dâu mới thế nào: Không chỉ là quà xà xỉ, có thứ đơn giản đến không ngờ

Theo Tiểu Mai | 17-04-2026 - 11:24 AM | Lifestyle

Quà cưới cũng góp phần tạo nên những bất ngờ thú vị trong ngày trọng đại của các cặp đôi.

Đám cưới của những gia đình hào môn luôn khiến dân tình choáng váng về độ chịu chi cũng như những món quà hồi môn bạc tỷ. Cô dâu chú rể được hai bên gia đình trao tay hàng xấp sổ đỏ ở những vị trí đắc địa, những bộ trang sức kim cương lấp lánh cùng nhiều kiềng vàng trĩu cổ, ước tính tổng giá trị lên tới vài chục tỷ đồng. Thế nhưng, độ chịu chơi chưa dừng lại ở đó.

Cô dâu, chú rể được tặng đồng hồ Rolex, Hublot.... trị giá vài trăm đến cả tỷ đồng

Cùng với những món đồ giá trị quen thuộc như trang sức, sổ đỏ... đồng hồ cũng là một trong những vật phẩm được nhiều gia đình hào môn chuẩn bị để tặng cho cặp đôi. Lướt trên MXH, sơ sơ những thương hiệu đồng hồ cao cấp như Rolex, Hublot... trị giá vài trăm triệu là sính lễ cho cô câu chú rể trong ngày trọng đại.

Tại lễ đính hôn của cặp đôi Kiên - Như, gia đình nhà trai đã chuẩn bị cho cô dâu một chiếc đồng hồ Hublot, hai sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ và vài chục tỷ tiền mặt. (Nguồn: @trungvostudio)

Tiền nạp tài cho cặp đôi Vy - Trực cũng có sự xuất hiện của chiếc đồng hồ Rolex trị giá 700 triệu và nhiều món trang sức vàng, kim cương khác. (Nguồn: @depweddingdecor)

Đám cưới của Thùy Trang - Văn Lộc ở Bình Dương gây chú ý với quà hồi môn giá trị. Chú rể được tặng một chiếc đồng hồ Rolex, ngoài ra còn có 30 cây vàng, cặp vòng đính kinh cương, cùng với 30 sổ đỏ hay còn gọi là nền đất, một chiếc xe BMW... để cô dâu chú rể có vốn liếng làm ăn sau này. (Nguồn: @royalstudio.binhduong)

Chú rể chiều vợ hết nấc, tặng vợ túi Chanel trăm triệu

Điểm xuyết giữa những món sính lễ mang ý nghĩa vun vén cho tương lai của hai bên gia đình, nhiều chú rể còn tinh tế dành tặng riêng cho vợ một bất ngờ ngọt ngào, đó là những chiếc túi hiệu đắt đỏ theo đúng sở thích của vợ.

Ngay trên lễ đường, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, chú rể dành tặng cho vợ mình một món quà đặc biệt, đúng sở thích của cô, khiến cả hội trường vỡ òa, hạnh phúc lây. (Nguồn: @blmhuong)

Lễ vu quy của cặp đôi Duyên - Vũ cũng mang lại nhiều bất ngờ khi chú rể đầu tư 200 triệu mua chiếc túi Chanel dành tặng cô dâu trong ngày rước nàng về dinh. (Nguồn: @sangle.makeupartist)

Chẳng cần quá phô trương, sự quan tâm từ việc ghi nhớ món phụ kiện vợ yêu thích đến khoảnh khắc tự tay chuẩn bị cũng đủ để mang lại nụ cười hạnh phúc rạng ngời cho nàng dâu mới. Đôi khi, sự cưng chiều tinh tế nhất lại đến từ chính những điều lãng mạn và thấu hiểu vô cùng dung dị ấy.

