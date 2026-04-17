Nam ca sĩ 10X hát “Còn gì đẹp hơn” tại sân khấu Cống hiến áp lực khi hát “hit quốc dân” giữa dàn nghệ sĩ gạo cội

Tối 16/4, Lễ trao giải Cống hiến 2026 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Lễ trao giải Cống hiến là sự kiện thường niên do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) khởi xướng và tổ chức từ năm 2005, được xem là một trong những giải thưởng âm nhạc có tính chuyên môn cao tại Việt Nam. Giải thưởng hoạt động theo mô hình tương tự Grammy, với hội đồng bình chọn là các nhà báo văn hóa – nghệ thuật trên toàn quốc, nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật và có giá trị trong đời sống âm nhạc.

Bên cạnh các hạng mục trao giải, chương trình nghệ thuật tại Cống hiến luôn được đầu tư với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm, tạo nên một không gian biểu diễn mang tính tổng hợp, đa dạng về màu sắc âm nhạc và yêu cầu cao về chuyên môn.

Việc góp mặt trong một sân khấu có tính chất chuyên môn cao, với danh sách nghệ sĩ biểu diễn đa phần đã có nhiều năm hoạt động, đánh dấu lần đầu Nguyễn Quang Anh tham gia một chương trình quy mô lớn ở vai trò ca sĩ khách mời, sau khi kết thúc hành trình tại Điểm hẹn Tài năng.

Với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” – một sáng tác quen thuộc của Nguyễn Hùng, từng được nhiều nghệ sĩ lựa chọn biểu diễn trên các sân khấu lớn, xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống, Quang Anh đã mang tới một màu sắc riêng cho ca khúc với chất giọng đầy tình cảm và da diết. Việc đảm nhận một ca khúc có độ nhận diện cao đặt ra yêu cầu về kỹ thuật thanh nhạc cũng như cách xử lý bài hát phù hợp với không gian chương trình.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Đây không phải là một bài hát dễ “làm mới”. Giai điệu đẹp, ca từ giàu hình ảnh, lại đã in sâu trong tâm trí khán giả, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần một chút chênh vênh, người hát rất dễ bị so sánh. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực hết sức để mang màu sắc của riêng mình gửi tới khán giả”.

Quang Anh cho biết bản thân có chút hồi hộp khi trình diễn ca khúc này bởi dưới hàng ghế khán giả có sự nhạc sĩ của Huy Tuấn – nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời là Trưởng ban giám khảo cuộc thi Điểm hẹn Tài năng 2025 mà Quang Anh từng tham gia với vai trò thí sinh. Không những thế, “cha đẻ” ca khúc là nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Hùng - người từng thể hiện rất thành công tác phẩm này cũng có mặt.

Trong đêm trao giải, nam ca sĩ trẻ cũng góp phần trong tiết mục chung quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Lam, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Ngọc Anh, Trang Pháp, Hương Tràm…

Trước đó, Nguyễn Quang Anh được biết đến qua cuộc thi Điểm hẹn Tài năng, nơi anh giành giải thưởng do khán giả bình chọn. Sau cuộc thi, nam ca sĩ tiếp tục tham gia các hoạt động biểu diễn và từng bước xây dựng định hướng nghệ thuật, bao gồm việc phát triển các sản phẩm âm nhạc cá nhân và mở rộng kỹ năng biểu diễn. Quang Anh cũng vừa tốt nghiệp Cao học ngành Quản lý văn hoá tại Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Vượt qua cái bóng của một diễn viên đi hát, khán giả bắt đầu nhìn nhận Quang Anh như một ca sĩ thực thụ và đang nỗ lực từng ngày để khẳng định phong cách riêng của bản thân.

Được công chúng biết đến qua vai diễn trong Về nhà đi con, nhưng thực tế, Quang Anh là một "tay chơi" thanh nhạc chính hiệu: thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc – Khoa Quản lý Văn hoá, ĐH Nghệ thuật Quân đội; vừa tốt nghiệp cao học tại ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW. Chưa hết, anh còn là "con nhà nòi" khi bố mẹ đều là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, trong đó bố là NSƯT Ngọc Quyền – giảng viên bộ môn nhạc cụ dân tộc.



