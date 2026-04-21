Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ - “Đối thủ” một thời của Angela Phương Trinh: Sau 20 năm, giờ thế nào?

Sinh năm 1994, YeYe Nhật Hạ là nữ diễn viên có xuất thân hoàng tộc đặc biệt trong làng giải trí Việt. Cô là người gốc Huế, tên đầy đủ là Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ – cách đặt tên mang dấu ấn riêng của dòng dõi hoàng gia triều Nguyễn.

Sớm gây ấn tượng với khán giả qua vai bé Phương trong phim truyền hình Mùi ngò gai lên sóng năm 2006 nhưng phải đến khi đảm nhận vai phù thủy YeYe trong Gia đình phép thuật, Nhật Hạ mới thực sự tạo được dấu ấn đậm nét và trở thành nhân vật gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 9x.

Trong bộ phim này, nhân vật YeYe với ngoại hình trong sáng, tính cách tinh nghịch nhưng giàu cảm xúc đã giúp Nhật Hạ nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón. Cũng từ bước đệm này, cô cũng được đặt lên bàn cân với những sao nhí nổi bật cùng thời, trong đó có Angela Phương Trinh.

Thời điểm đó, YeYe Nhật Hạ và Angela Phương Trinh đều là những gương mặt nổi bật cùng thế hệ trên màn ảnh truyền hình. Cả hai sở hữu ngoại hình sáng, lối diễn tự nhiên, khi xuất hiện chung trong một khung hình gần như không có sự chênh lệch, được ví như “kẻ tám lạng, người nửa cân” về khả năng diễn xuất.

Từng được kỳ vọng sẽ có màn “đối đầu” trực diện trên màn ảnh với Angela Phương Trinh sau Mùi ngò gai, nhưng khi sự nghiệp đang ở độ nhận diện cao, Nhật Hạ lại bất ngờ lựa chọn rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để xây dựng gia đình. Khi đã tìm được hạnh phúc riêng, nữ diễn viên gần như vắng bóng khỏi các dự án nghệ thuật trong một thời gian dài.

Phải đến khoảng năm 2019, Nhật Hạ mới trở lại. Thời điểm đó, thị trường giải trí Việt đã có nhiều sự dịch chuyển: lớp diễn viên mới liên tục xuất hiện, thị hiếu khán giả thay đổi, khiến những “hào quang cũ” không còn đủ sức tạo lực đẩy như trước. Đây cũng là thực tế mà không ít nghệ sĩ từng tạm dừng sự nghiệp phải đối mặt, và Nhật Hạ không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, với nền tảng diễn xuất cùng sự nỗ lực không ngừng, nữ diễn viên từng bước khẳng định vị trí và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều dự án truyền hình. Không chỉ góp mặt trong Tham Vọng Giàu Sang, Nhật Hạ còn tham gia các bộ phim tạo được tiếng vang như Rồi 30 Năm Sau hay Đánh Cắp Số Phận, cho thấy sự trở lại nghiêm túc và bền bỉ sau thời gian dài vắng bóng.

Cùng với sự trưởng thành trong diễn xuất, ngoại hình của Tôn Nữ Nhật Hạ cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Sau gần hai thập kỷ, cô không còn là YeYe nhí nhảnh ngày nào, mà mang vẻ đẹp đằm thắm, sắc sảo hơn. Sự chuyển biến này phần nào phản ánh hành trình cá nhân của nữ diễn viên: từ một sao nhí sớm bước ra ánh sáng, đến người phụ nữ trải qua hôn nhân, làm mẹ và trở lại với nghề bằng tâm thế chín chắn, điềm đạm hơn.

Có thể thấy, dù xuất thân là một “sao nhí”, YeYe Nhật Hạ không để những hào quang ban đầu trở thành “cái bóng” quá lớn trong sự nghiệp. Nữ diễn viên liên tục nỗ lực làm mới mình, linh hoạt trong diễn xuất để mỗi vai diễn đều trở thành một dấu mốc riêng. Với sự nghiêm túc và bền bỉ với nghề, Nhật Hạ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn và tỏa sáng hơn nữa trên màn ảnh.

