Vạch kẻ đường ở Thượng Hải bỗng nở hoa

Thượng Hải vốn dĩ luôn biết cách làm người ta xao xuyến bởi sự pha trộn hoàn hảo giữa nhịp sống đô thị hiện đại và những góc phố lãng mạn đến lịm tim. Gần đây, nếu có dịp ghé thăm khu Tiền Đàn (Qiantan) trong khuôn khổ Lễ hội hoa Thượng Hải, bạn sẽ bất ngờ nhận ra thành phố này "ngọt ngào" và tinh tế đến mức nào. Không chỉ rực rỡ bởi ngàn hoa khoe sắc, ban tổ chức còn khéo léo rải những "trứng phục sinh" bí mật khắp các ngã tư: Những vạch kẻ đường sọc trắng đen khô khan đã được hô biến thành bức tranh nghệ thuật với họa tiết thú cưng, hoa lá đầy sắc màu.

Đây không chỉ là một điểm nhấn giao thông thú vị, mà đã nhanh chóng trở thành tọa độ check-in khiến cộng đồng mạng rần rần săn lùng. Cùng bóc tem 4 giao lộ đáng yêu nhất Thượng Hải lúc này, để thấy một thành phố thực sự ấm áp và luôn tràn ngập tình yêu ở mọi ngóc ngách!

Sự lên ngôi của nghệ thuật vị nhân sinh: Khi vạch qua đường cũng có thể "chữa lành"

Xu hướng du lịch hiện đại không còn gói gọn trong việc check-in tại các danh lam thắng cảnh đồ sộ. Giới trẻ ngày nay chuộng phong cách "citywalk" - dạo bước chậm rãi để cảm nhận nhịp đập của thành phố qua từng hàng cây, góc phố. Nắm bắt được tâm lý này, Lễ hội hoa Thượng Hải tại khu vực Tiền Đàn đã biến những hạ tầng giao thông cơ bản nhất thành các tác phẩm nghệ thuật đường phố mang tính tương tác cao.

Sự xuất hiện của những vạch kẻ đường họa tiết không chỉ giúp người đi bộ cảm thấy vui vẻ, giảm bớt sự căng thẳng của giao thông đô thị, mà còn tạo ra một thông điệp vô hình: Thượng Hải luôn chào đón bạn bằng sự tử tế và lãng mạn nhất. Chính sự thấu hiểu tâm lý này đã giúp khu Tiền Đàn trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày qua.

Định vị chính xác 4 vạch kẻ đường cực xinh tại Tiền Đàn

Để không bỏ lỡ bất kỳ "chiếc trứng phục sinh" nào trong chuyến dạo chơi của mình, bạn hãy lưu ngay bản đồ chi tiết của 4 ngã tư đặc biệt này nhé. Một mẹo nhỏ là các địa điểm này khá gần nhau, rất lý tưởng cho một buổi chiều tản bộ thảnh thơi.

- Trạm 1: Giao lộ "Boss" Chó Mèo tinh nghịch: Được săn lùng nhiều nhất chính là vạch kẻ đường in hình những chú cún con và mèo cưng với biểu cảm vô cùng đáng yêu. Tọa độ: Ngã tư giao giữa đường Bình Gia Kiều (Pingjiaqiao Road) và đường Tiền Gia Đàn (Qianjiatan Road). Đứng chờ đèn đỏ ở đây, đảm bảo mọi muộn phiền của bạn sẽ tan biến hết khi nhìn xuống gót giày.

- Trạm 2: Dấu ấn Hoa Hồng lãng mạn: Đúng với tinh thần của Lễ hội hoa, một ngã tư khác đã được "trải thảm" bằng những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ xen kẽ những dải sọc trắng. Góc này lên hình cực kỳ tôn da và mang lại cảm giác như bạn đang bước trên một sàn diễn thời trang đường phố. Tọa độ: Ngã tư giao giữa khu phức hợp Jingyao và ngõ Công viên Tiền Đàn (Qiantan Park Lane).

- Trạm 3: Chú Cáo Nhỏ và nét vẽ đang dang dở: Một thiết kế mang tính sáng tạo cao với hình ảnh chú cáo nhỏ rực rỡ, kèm theo những vệt màu như thể một họa sĩ vừa vô tình bỏ quên cây cọ vẽ trên đường. Không gian này mang đậm chất đồng thoại, cực kỳ hợp với các bạn yêu thích phong cách chụp ảnh mộng mơ. Tọa độ: Nằm ngay trên ngõ Công viên Tiền Đàn (Qiantan Park Lane), đoạn ngã tư rất gần với Công viên Tiền Đàn.

- Trạm 4: Thảm Hoa Mùa Xuân rực rỡ: Đây có lẽ là vạch kẻ đường mang không khí Lễ hội nhất với họa tiết những bông hoa rực rỡ sắc màu nở rộ dưới chân người qua lại. Bức tranh mùa xuân này biến con đường đi dạo trở thành một trải nghiệm thị giác tuyệt vời. Tọa độ: Ngã tư lối sang đường ngay sát Công viên Tiền Đàn.

Bí kíp "sống ảo" thu triệu like và những lưu ý an toàn

Để có những bức ảnh "viral" rần rần như các blogger mạng xã hội, góc chụp là yếu tố quyết định. Bạn không cần thiết phải đứng ngay giữa đường để chụp. Góc máy đẹp nhất thường là góc chụp chéo từ vỉa hè bên này sang vỉa hè bên kia khi đèn xanh cho người đi bộ bật sáng. Một mẹo nhỏ khác là hạ thấp góc máy (low-angle) để lấy được rõ nét họa tiết trên mặt đường cùng bối cảnh tòa nhà hiện đại phía sau.

Về trang phục, vì các vạch kẻ đường đã có màu sắc khá nổi bật và nhiều chi tiết, bạn nên chọn những bộ đồ có tông màu đơn sắc (monochrome) như trắng, be, xanh denim hoặc pastel để bản thân nổi bật hơn mà không làm bức ảnh bị rối mắt.

Và điều quan trọng nhất: Lãng mạn nhưng phải an toàn! Đây vẫn là những nút giao thông có xe cộ qua lại. Hãy tuân thủ tuyệt đối tín hiệu đèn giao thông, chỉ chụp ảnh khi đèn xanh cho người đi bộ bật sáng và luôn chú ý quan sát xung quanh nhé.

Hành trình khám phá 4 vạch kẻ đường độc đáo tại Tiền Đàn chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một góc nhìn rất khác về Thượng Hải. Không chỉ là một đại đô thị sầm uất, Thượng Hải còn là một thành phố biết cách ôm ấp và mang lại niềm vui cho những tâm hồn yêu cái đẹp từ những điều giản dị nhất. Nếu có dịp đến đây, đừng quên dành một buổi chiều dạo bước trên những con đường lãng mạn này để tự mình cảm nhận sự ấm áp nhé!