Chi Pu nhượng lại nhà hàng phở Việt ở Thượng Hải

Chi Pu không còn kinh doanh nhà hàng phở Việt ở Thượng Hải

Sau gần 3 năm gặt hái nhiều thành công và để lại dấu ấn đậm nét tại thị trường F&B Thượng Hải (Trung Quốc), nữ nghệ sĩ Chi Pu chính thức thông báo việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng "La Ganh" cho Tập đoàn MUSE (The Muse).

Quyết định mang tính chiến lược này nhằm tạo quỹ thời gian để Chi Pu tập trung toàn lực cho các dự án nghệ thuật cá nhân và đẩy mạnh sự phát triển của Công ty Giải trí C-Global Entertainment trong năm 2026.

Chi Phu cho biết "La Ganh" là dự án tâm huyết của cô trong suốt 3 năm qua. Nhà hàng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người Việt tại nước ngoài cũng như thực khách bản địa.

Tuy nhiên, trước lịch trình hoạt động nghệ thuật ngày càng dày đặc và những hạn chế về khoảng cách địa lý giữa Việt Nam - Trung Quốc, Chi Pu quyết định trao lại quyền điều hành cho Tập đoàn MUSE - đối tác cổ đông đã đồng hành cùng "La Ganh" từ những ngày đầu tiên.

"Việc chuyển giao 100% cổ phần cho The Muse được đánh giá là một bước đi hợp lý, giúp đối tác chủ động hơn trong việc xây dựng định hướng vận hành, mở rộng và phát triển thương hiệu "La Ganh" trong giai đoạn tiếp theo tại thị trường tỷ dân"- Chi Pu chia sẻ.

Nhà hàng phở của Chi Pu nhận được rất nhiều sự ủng hộ

Nữ nghệ sĩ bày tỏ thêm: "La Ganh là một dự án Chi đã dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết. Dù ở vai trò nào, hành trình cùng "La Ganh" vẫn luôn là một kỷ niệm rất đẹp và đáng tự hào. Chi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục dành tình cảm và sự ủng hộ cho "La Ganh" trong chặng đường sắp tới".

Chi Pu và tầm nhìn 2026

Việc chính thức khép lại vai trò đầu tư trực tiếp tại "La Ganh" đánh dấu một bước chuyển mình của Chi Pu trong việc quản lý và phân bổ nguồn lực. Đại diện của nữ nghệ sĩ cho biết, trong năm 2026, Chi Pu sẽ dồn toàn bộ tâm huyết cho các dự án nghệ thuật cá nhân với nhiều sự bứt phá mới mẻ.

Đồng thời, cô sẽ tập trung sâu hơn vào vai trò lãnh đạo tại Công ty Giải trí C-Global Entertainment do chính mình sáng lập. Động thái này hứa hẹn sẽ mang đến những bước tiến mạnh mẽ cho C-Global trong việc sản xuất nội dung, quản lý nghệ sĩ và phát triển các dự án giải trí chất lượng cao trong thời gian tới.