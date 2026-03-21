21-03-2026 - 16:55 PM | Lifestyle

Nơi được ví như 'sao hỏa ven bờ' ở Khánh Hòa có gì mà nhiều người mộng mị?

Từng được ví như "sao hỏa ven bờ", Hang Rái gây ấn tượng với du khách bởi những khối đá san hô cổ hàng triệu năm tuổi và hiện tượng sóng tràn bờ tạo thành những dòng thác đổ ngay trên mặt biển. Đây là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn săn tìm khoảnh khắc bình minh kỳ ảo tại vùng đất nắng gió Khánh Hòa.

VIDEO: Hang Rái - nơi bình minh tràn qua 'thác đá' giữa biển Khánh Hòa.
Cách Phan Rang khoảng 35km, Hang Rái (Vườn quốc gia Núi Chúa) hiện thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, từ lâu đã trở thành điểm đến mê hoặc du khách bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và địa hình thác nước đổ trên biển độc đáo.

Khi bình minh lên, sóng biển tràn qua các khe đá cổ tạo thành những dòng thác đổ ngay trên mặt biển. Cảnh quan kỳ ảo này khiến Hang Rái được mệnh danh là “thác trên biển” hay “sao Hỏa ven bờ”.

Bãi đá san hô cổ này vốn là một thềm san hô có tuổi đời hàng nghìn năm, còn được biết đến với tên gọi là đá Mặt Trăng. Phần san hô nổi trên mặt nước như phiến đá khổng lồ, bề mặt sắc, nhọn.

Các lớp đá xếp chồng tạo thành nhiều bậc tự nhiên hướng ra đại dương.

Khi mặt trời ló dạng, ánh sáng thay đổi liên tục tạo nên những tầng màu sắc huyền ảo trên mặt nước và các lớp đá.

Nhiều cặp đôi lựa chọn Hang Rái làm địa điểm chụp ảnh cưới nhờ cảnh quan tự nhiên đặc trưng. “Khoảnh khắc đẹp nhất là khi mặt trời vừa lên, nước bắt đầu tràn qua đá, nhìn giống như một dòng thác phát sáng”, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Hang Rái khoác lên mình vẻ thơ mộng, nhẹ nhàng những con sóng rì rào vỗ vào bờ như "bản giao hưởng bên biển".

Đến Hang Rái, ngoài việc ngắm bình minh, du khách có thể trải nghiệm tắm biển, leo núi Chúa hoặc thưởng thức những món đặc sản thơm ngon của vùng đất Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa).

Với cảnh quan khác biệt và thời điểm tham quan lý tưởng, Hang Rái là một trong những điểm "phải đến" khi du lịch Khánh Hòa.

Theo Hiếu Duy - Dương Triều

Tiền Phong

