Cận cảnh căn hộ 131 tỷ của thủ lĩnh BTS: Đẹp như triển lãm thu nhỏ, góc nào cũng thơm mùi tiền

Là thủ lĩnh của BTS, RM không chỉ nổi bật với hình ảnh một nghệ sĩ đa tài đa nghệ mà còn gây ấn tượng bởi gu sống tinh tế, thể hiện rõ qua những bất động sản đắt giá mà anh sở hữu. Ở độ tuổi còn rất trẻ, nam idol đã nắm trong nhiều không gian sống cao cấp, trong đó nổi bật là căn hộ hạng sang tọa lạc tại khu Nine One Hannam - nơi được ví như “Beverly Hills của Hàn Quốc”. Cụ thể, vào giữa năm 2021, trưởng nhóm BTS đã chi khoảng 6,36 tỷ won (khoảng 131 tỷ đồng) để sở hữu không gian sống rộng gần 294m2 này.

Với diện tích rộng rãi lên đến 294m2, RM lựa chọn phong cách thiết kế tối giản, sử dụng hai gam màu trắng - nâu làm chủ đạo xuyên suốt căn hộ. Phòng khách được xem là khu vực trung tâm với diện tích lớn nhất, nơi nam idol bố trí một chiếc sofa cỡ lớn cùng các thiết bị thiết yếu như TV, loa hay máy lọc không khí, vừa đảm bảo tiện nghi vừa giữ được sự gọn gàng.

Từ phòng khách có thể quan sát trực tiếp khu vực bếp, tạo cảm giác không gian mở và liền mạch giữa các khu vực sinh hoạt. Phòng bếp được thiết kế với tông trắng - xám tinh giản, mang lại vẻ hiện đại và sạch sẽ. Bên cạnh đó, RM còn dành riêng một không gian yên tĩnh để phục vụ sở thích đọc sách.

Đáng chú ý, một số khoảng trống trong căn hộ được anh tận dụng để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc sưu tầm. Tường nhà được phủ đầy bởi tranh vẽ, đồ gốm và nhiều món decor đến từ các họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng, biến không gian sống trở thành một “phòng trưng bày” thu nhỏ, đậm dấu ấn cá nhân.

Không gian phòng ngủ với thiết kế đơn giản, hiện đại

Căn hộ của RM được nam idol chăm chút như một không gian triển lãm thu nhỏ, nơi những tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt có chủ đích, tạo nên dấu ấn rất riêng. Trên các bức tường là loạt tranh nghệ thuật do chính anh sưu tầm, góp phần mang lại chiều sâu và cảm xúc cho tổng thể không gian.

Một trong những món decor gây chú ý nhất phải kể đến “cục đá trong suốt” được RM đặt ở một góc nhà. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ người Mỹ Roni Horn, mang tên Untitled với ý nghĩa về sự thay đổi của bản thể. Để sở hữu tác phẩm này, RM được cho là đã chi tới 1,2 triệu USD ( khoảng 28,5 tỷ đồng).

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật trưng bày, các món nội thất trong nhà cũng thuộc hàng cao cấp. Nổi bật là chiếc ghế massage đến từ thương hiệu Bodyfriend - một trong những tên tuổi hàng đầu ở phân khúc hạng sang. Thiết kế hiện đại, tông xanh dương nhã nhặn có mức giá khoảng 9.500 USD (khoảng 224 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đó, trong phòng studio, RM còn đặt một chiếc bàn gỗ óc chó cao cấp được chế tác bởi nghệ nhân nổi tiếng George Nakashima. Theo tìm hiểu, giá của chiếc bàn này lên đến 18750 đô (khoảng 443 triệu đồng).

