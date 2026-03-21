Lý do Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng khẳng định chỗ đứng của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu, với những ưu thế về vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa.

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler vừa ghi tên Việt Nam vào vị trí 17 trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. Tạp chí này ca ngợi Việt Nam là thiên đường dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và ưa thích các trải nghiệm ngoài trời.

Chia sẻ thêm về lý do chọn Việt Nam, tạp chí điểm qua những "tọa độ" đẹp hút hồn của dải đất hình chữ S như vịnh Hạ Long, Hà Giang.

"Hạ Long gây ấn tượng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi cùng thảm thực vật nhiệt đới và hệ sinh thái phong phú. Hà Giang cuốn hút với núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang uốn lượn và các cung đường trekking", Condé Nast Traveler nêu .

Hà Giang thu hút du khách ưa trải nghiệm.

Trong khi đó, đảo Phú Quốc là thiên đường biển với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp với những kỳ nghỉ dài ngày. Việt Nam cũng chinh phục du khách bằng những điểm đến sôi động như Thủ đô Hà Nội hay TPHCM.

Ở miền Trung, các giá trị văn hóa, lịch sử tại Huế góp phần tạo nên chiều sâu cho du lịch Việt Nam, với quần thể kiến trúc cung đình cổ kính và nhiều di sản văn hóa đặc sắc.

Dọc theo bờ biển miền Trung, vịnh Ninh Vân ở Khánh Hòa cũng là lựa chọn cho du khách muốn tận hưởng không khí biển trong lành.

Theo thống kê từ Cục du lịch quốc gia Việt Nam, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta trong 2 tháng đầu năm nay đạt 4.682.096 lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới còn có Trung Quốc, Australia, Brazil, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Mexico, Colombia, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Nam Phi, Tanzania, Peru, Argentina, Costa Rica, New Zealand, Bolivia, Anh, Croatia...

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đám cưới bên hồ bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng: "Tọa độ vàng" của Việt Nam khiến các tỷ phú thế giới phải tìm tới

Đám cưới bên hồ bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng: "Tọa độ vàng" của Việt Nam khiến các tỷ phú thế giới phải tìm tới Nổi bật

Người phụ nữ U45 kiếm hơn 1.100 tỷ đồng/năm: Là mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới, hiếm ai rời mắt nổi

Người phụ nữ U45 kiếm hơn 1.100 tỷ đồng/năm: Là mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới, hiếm ai rời mắt nổi Nổi bật

Bên trong ngôi làng người lùn kỳ lạ nhất Đà Lạt, rộng 6ha toàn những công trình "giật gân"

Bên trong ngôi làng người lùn kỳ lạ nhất Đà Lạt, rộng 6ha toàn những công trình "giật gân"

06:08 , 21/03/2026
Thú vui trong biệt thự 20 tỷ của "nữ hoàng dân ca" Vbiz

Thú vui trong biệt thự 20 tỷ của "nữ hoàng dân ca" Vbiz

00:07 , 21/03/2026
Có chuyện gì mà Hoà Minzy phải liên tục nhờ mọi người bảo vệ?

Có chuyện gì mà Hoà Minzy phải liên tục nhờ mọi người bảo vệ?

23:50 , 20/03/2026
Phim Việt vượt 1.000 tỷ đồng

Phim Việt vượt 1.000 tỷ đồng

22:59 , 20/03/2026

