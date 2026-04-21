Ca sĩ Trung Quân xin lỗi, thừa nhận xô xát vợ bác sĩ

Tối 21/4, ca sĩ Trung Quân Idol xin lỗi công khai trên trang cá nhân, liên quan ồn ào bị một tài khoản tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tên Thuỳ.

Theo chia sẻ, nhóm của Trung Quân và nhóm của Thùy gặp nhau tại nhà hàng. Hai bên có quen biết nhưng lúc ra về do sử dụng đồ uống có cồn, nam ca sĩ có hành vi “không phù hợp” với Thùy.

Trung Quân nhận lỗi, khẳng định hành động của mình là sai hoàn toàn, nhấn mạnh rằng "trong mọi hoàn cảnh, việc gây tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận".

Ngay sau khi sự cố xảy ra, anh trực tiếp gặp Thùy để xin lỗi và kiểm tra tình trạng của cô. Đồng thời, anh cũng hẹn sẽ tiếp tục gặp lại để gửi lời xin lỗi chính thức.

Trung Quân cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động, bao gồm việc khắc phục hậu quả, bồi thường và đối diện với trách nhiệm liên quan. Anh nhìn nhận đây là bài học lớn về việc kiểm soát hành vi, đặc biệt khi sử dụng đồ uống có cồn.



Chiều 21/4, bác sĩ Phạm Minh Trường xác nhận với Tiền Phong về việc anh tố ca sĩ Trung Quân Idol “vô cớ hành hung” vợ mình - bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - vào khoảng 1h45 cùng ngày tại một địa điểm trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Sài Gòn, TPHCM). Anh cũng đã nhận được tin nhắn xin lỗi của Trung Quân Idol nhưng không chấp nhận hòa giải, bỏ qua sự việc.

Theo nội dung bác sĩ Phạm Minh Trường chia sẻ, vợ anh cùng nhóm đồng nghiệp tham dự một buổi tiệc ở địa điểm trên, có sự xuất hiện nam ca sĩ. Tại đây, Trung Quân được cho là đã tiếp cận một bác sĩ trong nhóm và đề nghị người này ở lại chơi, nhưng không được đồng ý. Sau đó, khi nhóm bạn đưa bác sĩ Thùy về, nam ca sĩ bị tố đã chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, tác động vật lý khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt và tay, đồng thời rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần.

Kèm theo bài viết đăng tải trên mạng xã hội là một số hình ảnh được cho là của nạn nhân với vết trầy xước và bầm tím. Tuy nhiên, hình ảnh và thông tin trên chưa được kiểm chứng độc lập. Ảnh: Phạm Minh Trường.

Người này cho biết anh đang tiến hành thu thập chứng cứ, bao gồm việc xin trích xuất camera và nhờ luật sư lập vi bằng để gửi đơn trình báo cơ quan công an. Đồng thời, anh cũng dự kiến gửi kiến nghị đến các cơ quan quản lý văn hóa để xem xét trách nhiệm của Trung Quân Idol với tư cách nghệ sĩ.

Đáng chú ý, người này khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và nhấn mạnh việc xử lý cần dựa trên pháp luật. “Tôi không yêu cầu bồi thường, mục đích duy nhất là bảo vệ vợ mình”, nội dung bài viết nêu.

Hiện hai bài viết từ tài khoản Phạm Minh Trường tố ca sĩ Trung Quân Idol hành hung nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Tài khoản Facebook cá nhân của Trung Quân đã khóa.

Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân), sinh năm 1989, được khán giả biết đến sau cuộc thi Vietnam Idol. Anh nổi tiếng với biệt danh “thánh mưa” nhờ loạt ca khúc ballad gắn với chủ đề mưa như Dấu mưa, Gọi mưa, Chiều nay không có mưa bay…

Hiện tại, Tiền Phong tiếp tục liên hệ với nam ca sĩ để làm rõ thông tin và cập nhật tới độc giả.