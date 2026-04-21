Tranh cãi thông tin Trung Quân Idol tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, đại diện NSX nói gì?

Trung Quân Idol bị tố hành hung phụ nữ

Ngày 21/4, mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản P.M.T - người được cho là chồng của một nữ bác sĩ liên quan đến vụ việc bị một nam ca sĩ “tác động vật lý”. Trong bài viết, người này cho biết sự việc bắt nguồn từ một hiểu lầm trong lúc tụ tập bạn bè, xoay quanh chuyện “giành kèo” khi giao lưu. Theo chia sẻ, thời điểm xảy ra tranh cãi, nam ca sĩ được cho là đã sử dụng rượu bia nên không còn giữ được sự tỉnh táo. Đáng chú ý, bài đăng còn tag trực tiếp tài khoản cá nhân của Trung Quân Idol.

Đến chiều cùng ngày, tài khoản P.M.T tiếp tục có thông báo chính thức, tường thuật chi tiết hơn về vụ việc trên trang cá nhân, đồng thời một lần nữa nhắc tên Trung Quân cùng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn được cho là từ nam ca sĩ. Theo lời kể, sự việc xảy ra vào khoảng 1h45 sáng tại quận 1 (TP.HCM). Khi đó, nhóm bạn của nữ bác sĩ tham dự một buổi tiệc có sự góp mặt của Trung Quân. Nam ca sĩ được cho là đã tiếp cận một bác sĩ khác trong nhóm và đề nghị người này ở lại chơi nhưng không được đồng ý.

Người chồng cho biết, sau khi các đồng nghiệp đưa vợ mình ra về, Trung Quân được cho là đã chạy theo và có hành vi mất kiểm soát. “Hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, tài khoản này viết. Hiện phía gia đình cho biết đang tiến hành thu thập bằng chứng, bao gồm trích xuất camera và làm việc với luật sư để gửi đơn đến cơ quan chức năng. Không chỉ dừng lại ở xử lý cá nhân, người này còn đề cập khả năng gửi đơn đến các cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động nghệ thuật.

Giữa làn sóng bàn tán, Trung Quân Idol đã chuyển tài khoản TikTok sang chế độ riêng tư. Trước đó, đây là kênh sở hữu hơn 400 nghìn người theo dõi và hàng triệu lượt tương tác. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người cũng cho biết tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ hiện rơi vào tình trạng không thể truy cập. Trong khi đó, Fanpage chính thức với hơn 800 nghìn lượt theo dõi vẫn hoạt động bình thường nhưng đã tắt tính năng bình luận ở một số bài viết.

Tranh cãi thông tin Trung Quân Idol tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2

Điểm gây chú ý lớn trong bài đăng là đoạn tin nhắn được cho là từ tài khoản Facebook cá nhân của Trung Quân Idol. Nội dung thể hiện lời xin lỗi, trong đó nam ca sĩ cho biết đã sử dụng rượu bia, không còn tỉnh táo và không nhớ rõ hành vi của mình, đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi. Đáng nói, trong đoạn tin nhắn này còn xuất hiện chi tiết nhắc đến việc Trung Quân tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Trước đó, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Trung Quân Idol sẽ tham gia mùa tiếp theo của chương trình thực tế này. Sau khi ồn ào nổ ra, một bộ phận khán giả đã bày tỏ sự phản đối, cho rằng ê-kíp nên cân nhắc lại danh sách nghệ sĩ tham gia. Đồng thời, không ít ý kiến cũng lo ngại cho chương trình khi chưa chính thức khởi động đã vướng phải tranh cãi liên quan đến nghệ sĩ.

Một số ý kiến của netizen:

- Quay hình chưa trời, mong là chưa quay để đỡ quay lại. Tội chương trình thật sự.

- Đây là lần đầu em dám tag anh *đại diện NSX* vì em thấy case này thật sự rất nguy hiểm cho chương trình, cho toàn hệ sinh thái ATVNCG cũng như Y1. Biết là đang trong thời điểm diễn ra Lễ Tốt nghiệp nhưng em mong mọi người suy nghĩ, lưu ý kỹ case này và có động thái để các bạn Gai con đỡ lo lắng. Em cảm ơn

- Chương trình chưa kịp lên sóng chưa kịp hint đã phải đi xử lý truyền thông.

- T nghĩ là may mắn cho Y1, giờ vụ này lên truyền thông thì hết cứu TQ rồi, Y1 vẫn còn kịp quay xe, như cái cách PVT trước thềm chung kết TBTN. +1 show tâm linh được tổ độ.

- Nay có lí do loại rồi chương trình liệu thân mà dời người khác… Gai con quay lưng là hết cứu đó.

Liên hệ với đại diện nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, phía chương trình phản hồi rằng sẽ không đưa ra bình luận về sự việc, đồng thời khẳng định đây là câu chuyện mang tính cá nhân của nghệ sĩ.