Chồng tôi nhất quyết lắp thêm ngăn kéo vào 6 vị trí này trong nhà - 6 tháng sau tôi mới hiểu vì sao ai sống gọn gàng cũng đều làm vậy

Khi cải tạo nhà, ai cũng nghĩ cần thật nhiều tủ để tăng không gian lưu trữ. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng sau khi chuyển vào ở, tôi nhận ra: vấn đề không nằm ở việc có bao nhiêu tủ, mà là tủ có được thiết kế hợp lý hay không.

Trong quá trình sửa nhà, chồng tôi đặc biệt yêu cầu thêm ngăn kéo ở nhiều vị trí khác nhau. Lúc đó tôi cho rằng không cần thiết, thậm chí hơi tốn chi phí. Nhưng chỉ sau khoảng 6 tháng sinh hoạt, tôi phải thừa nhận: chính những ngăn kéo này đã giúp cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian dọn dẹp và giữ cho nhà luôn gọn gàng.

1. Tủ khu vực sinh hoạt: Có ngăn kéo để giấu những thứ nhỏ nhưng dễ bừa bộn

Các tủ đặt ở phòng khách hoặc khu sinh hoạt thường có khoảng trống ở giữa để đặt ấm nước, cốc hoặc đồ trang trí. Nhưng thực tế, những khu vực này rất dễ trở thành "điểm tập kết" của nhiều món đồ nhỏ như: túi trà, cà phê, cốc, giấy, vật dụng linh tinh

Nếu không có ngăn kéo, mọi thứ sẽ chất chồng lên nhau, vừa khó tìm vừa khiến không gian luôn trông bừa bộn.

Chỉ cần thêm một hàng ngăn kéo phía dưới, tất cả những món nhỏ này có thể được cất gọn, khi cần chỉ việc kéo ra lấy. Không gian vì thế luôn sạch sẽ mà không mất nhiều công dọn dẹp.

2. Tủ giày có ngăn kéo: Giữ lối vào luôn gọn gàng

Khu vực lối vào thường được thiết kế tủ giày cao kịch trần, có khoảng trống để đặt đồ tạm. Nhưng thực tế, đây cũng là nơi dễ bừa bộn nhất vì mỗi lần ra ngoài về nhà, chúng ta mang theo rất nhiều vật nhỏ:

- thẻ ra vào

- chìa khóa

- khẩu trang

- sạc điện thoại

- dao cắt hàng

Nếu không có ngăn kéo, những món này thường bị đặt tạm trên mặt tủ, khiến khu vực lối vào luôn rối mắt.

Một hàng ngăn kéo nhỏ giúp mọi thứ có chỗ cất riêng. Chỉ cần bỏ đồ vào rồi đóng lại, không gian lập tức gọn gàng hơn rất nhiều.

3. Tủ bếp dưới dạng ngăn kéo: Nấu ăn thuận tiện hơn rõ rệt

Nhiều tủ bếp dưới thường được thiết kế dạng kệ sâu. Nhược điểm là đồ ở phía sau rất khó lấy, mỗi lần cần tìm phải lấy đồ phía trước ra trước.

Khi chuyển sang thiết kế ngăn kéo sâu, mọi thứ thay đổi hoàn toàn:

- chỉ cần kéo ra là thấy toàn bộ đồ bên trong

- không cần cúi sâu tìm đồ

- tận dụng tối đa diện tích

Ngăn kéo có thể chia theo độ cao khác nhau để chứa nồi, chảo, hộp gia vị hoặc dụng cụ nấu ăn. Việc nấu nướng vì thế trở nên nhanh gọn và ít lộn xộn hơn.

4. Tủ quần áo có ngăn kéo: Giúp tủ luôn gọn và dễ tìm đồ

Nhiều người chú trọng phần treo đồ trong tủ quần áo nhưng lại quên mất ngăn kéo.

Thực tế, ngăn kéo rất cần cho những món nhỏ:

- đồ lót

- tất

- đồ giữ nhiệt

- phụ kiện cá nhân

Việc phân chia rõ khu vực treo và khu vực ngăn kéo giúp tủ quần áo gọn gàng hơn hẳn. Khi cần tìm đồ cũng nhanh hơn vì mọi thứ đã có vị trí cố định.

5. Kệ sách có ngăn kéo: Hạn chế bày bừa trên bàn làm việc

Kệ sách thường có nhiều ngăn mở để trưng bày sách. Tuy nhiên, giấy tờ, đồ dùng học tập hoặc vật dụng nhỏ lại khó sắp xếp nếu không có ngăn kéo.

Chỉ cần thêm một vài ngăn kéo phía dưới:

- tài liệu được cất gọn

- bàn học không bị chất đống

- đồ phòng làm việc nhìn gọn gàng hơn

Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

6. Tủ máy giặt có ngăn kéo mỏng: Tận dụng không gian thông minh

Nhiều gia đình đặt máy giặt và máy sấy trong tủ riêng. Nếu thiết kế thêm một ngăn kéo mỏng phía trên hoặc bên cạnh, có thể tận dụng làm nơi phơi đồ nhỏ:

- tất

- đồ lót

- quần áo trẻ em

Thiết kế này đặc biệt hữu ích với gia đình có con nhỏ vì giúp tiết kiệm diện tích phơi đồ và giữ không gian gọn gàng hơn.

Một thay đổi nhỏ nhưng giúp cuộc sống dễ dàng hơn

Sau một thời gian sử dụng, tôi mới nhận ra rằng việc thêm ngăn kéo không làm tăng diện tích nhà, nhưng giúp tăng hiệu quả sử dụng không gian.

Thay vì để đồ đạc bừa bộn trên mặt bàn hoặc nhét sâu trong tủ khó lấy, mọi thứ đều có vị trí riêng. Nhờ vậy:

- dọn nhà nhanh hơn

- ít mất thời gian tìm đồ

- không gian luôn gọn gàng

- sinh hoạt hàng ngày nhẹ nhàng hơn

Đôi khi, sự tiện nghi không đến từ việc mua thêm đồ mới, mà đến từ cách sắp xếp hợp lý những thứ mình đã có.

Và đôi khi, một chi tiết nhỏ như ngăn kéo lại là yếu tố quyết định việc ngôi nhà có thực sự dễ sống hay không.