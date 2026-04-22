Động thái mới nhất của Trung Quân Idol: “Quân thật sự rất hối hận”

Gần đây, mạng xã hội rầm rộ thông tin về việc ca sĩ Trung Quân Idol bị một người tố cáo đã có hành vi hành hung phụ nữ. Chiều 22/4, ca sĩ Trung Quân đã đăng tải thông điệp xin lỗi công khai trên mạng xã hội, thừa nhận những thông tin không hay liên quan đến mình trong những ngày qua đã làm phiền nhiều người. Trong bài đăng, anh xưng tên trực tiếp và cho biết bản thân muốn sửa sai bằng cách gặp gỡ, xin lỗi trực tiếp những người bị ảnh hưởng.

Ca sĩ cho biết, anh rất buồn và hối hận vì sự cố vừa qua. "Vì sự cố này, Quân xin cúi đầu tạ lỗi với Thùy và mong Thùy có thể tha thứ cho Quân. Ngoài ra, Quân cũng mong có cơ hội được gặp trực tiếp anh Trường, được nói lời xin lỗi về những ảnh hưởng mà sự việc này đã gây ra cho anh Trường và Thùy trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, Quân xin gửi lời biết ơn đến Thùy vì sự bao dung và tha thứ mà Thùy đã dành cho Quân".

Trong bài đăng, Trung Quân cho biết anh đã gỡ bài xin lỗi trước đó để chờ cơ hội gặp trực tiếp bác sĩ Nguyễn Linh Thùy. Nam ca sĩ nói đây là cách anh muốn thể hiện sự thành khẩn sau sự cố.

Trung Quân Idol đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân

Cụ thể, nam ca sĩ viết:

Xin chào mọi người,

Tôi là Trung Quân. Làm phiền mọi người nhiều vì thông tin không hay của Quân suốt mấy ngày qua.

Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Nguyễn Linh Thuỳ.

Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thuỳ đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra.

Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thuỳ và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình.

Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua.

Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thuỳ dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ.

Quân cũng xin gởi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực.

Xin chân thành xin lỗi.

Không chỉ xin lỗi những người liên quan trực tiếp, Trung Quân còn gửi lời xin lỗi tới khán giả. Trong bài đăng, anh thừa nhận đã “chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực” và khép lại thông điệp bằng câu: “Xin chân thành xin lỗi.”

Trước đó, mạng xã hội lan truyền về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, bác sĩ P.M.T đăng tải trên trang cá nhân bài viết về việc ca sĩ Trung Quân Idol có hành vi hành hung một phụ nữ tại TP.HCM. Nạn nhân là vợ anh – bác sĩ N.L.T.

Chiều 21/4, bác sĩ này tiếp tục đăng bài viết trên trang cá nhân liên quan đến vụ việc. Theo đó, người này tuyên bố "sẽ làm mọi điều có thể để đòi lại sự công bằng cho vợ mình - nạn nhân bị Trung Quân vô cớ hành hung vào lúc 1g45 sáng, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM".