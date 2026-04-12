8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn

Theo Thu Thanh | 12-04-2026 - 06:10 AM | Lifestyle

Không cần cải tạo lớn hay chi nhiều tiền, chỉ một vài thay đổi nhỏ trong thiết kế cũng có thể giúp ngôi nhà trở nên tiện nghi, gọn gàng và có gu hơn rõ rệt. 8 ý tưởng dưới đây được chia sẻ từ cộng đồng yêu nội thất, chi phí thấp nhưng hiệu quả khiến nhiều người bất ngờ.

1. Tạo "cửa sổ giả" trong nhà để mở rộng không gian

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 1.

Một ô cửa sổ nhỏ đặt ở khu vực cầu thang hoặc vách ngăn có thể khiến không gian trông thoáng hơn đáng kể. Thiết kế này giúp ánh sáng lan tỏa, đồng thời tạo cảm giác phòng khách rộng và mềm mại hơn.

Khung cửa sổ cũng có thể tận dụng làm nơi đặt cây xanh hoặc decor nhỏ, biến bức tường đơn điệu thành một điểm nhấn có chiều sâu.

2. Góc tường bo cong - chi tiết nhỏ nhưng tăng cảm giác sang

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 2.

Các góc tường bo cong đang trở thành xu hướng vì giúp không gian mềm mại, hiện đại hơn so với góc vuông truyền thống. Chỉ cần tạo một hốc cong nhỏ, kết hợp đèn chiếu 3000K, bạn đã có một góc trang trí tinh tế giống phong cách boutique hotel.

Đây là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, đặc biệt phù hợp với căn hộ diện tích nhỏ.

3. Làm cửa riêng cho thú cưng - tiện lợi hơn nhiều so với tưởng tượng

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 3.
8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 4.

Nếu trong nhà có mèo hoặc chó nhỏ, một ô cửa mini ở cánh cửa gỗ sẽ giúp thú cưng tự do di chuyển mà không cần mở cửa liên tục.

Chi phí thực hiện không cao nhưng giúp cuộc sống tiện lợi hơn rõ rệt, đặc biệt với gia đình bận rộn.

4. Đèn trần bầu trời sao - tăng cảm giác thư giãn

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 5.
8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 6.

Đèn hiệu ứng bầu trời sao hoặc cực quang giúp phòng ngủ trở nên ấm áp, dễ chịu hơn vào buổi tối.

Ánh sáng nhẹ tạo cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc, đồng thời tăng tính thẩm mỹ mà không cần thay đổi quá nhiều đồ nội thất.

5. Cây xanh giả - giải pháp cho người bận rộn

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 7.

Không phải ai cũng có thời gian chăm cây thật. Cây giả chất lượng tốt hiện nay có hình dáng rất tự nhiên, giúp không gian vẫn có điểm nhấn xanh mà không lo sâu bệnh hay tưới nước.

Đặc biệt, ánh nắng chiếu qua tán lá vẫn tạo hiệu ứng bóng đẹp, giúp căn phòng bớt trống trải.

6. Bàn đầu giường kéo ra từ tủ quần áo

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 8.
8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 9.

Với phòng ngủ nhỏ, bàn đầu giường thường chiếm diện tích đáng kể. Thiết kế bàn kéo từ tủ quần áo giúp tiết kiệm không gian nhưng vẫn đảm bảo tiện ích.

Ban ngày, mọi thứ gọn gàng như một chiếc tủ bình thường; ban đêm chỉ cần kéo ra là có ngay nơi đặt sách, điện thoại hoặc cốc nước.

7. Tủ đứng cho vật nặng trong bếp

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 10.

Các vật nặng như hũ dưa, nồi lớn hoặc đồ dùng ít sử dụng có thể bố trí trong tủ đứng sát sàn, kết hợp khay kéo có bánh xe.

Thiết kế này giúp thao tác thuận tiện hơn và giữ bếp gọn gàng, đặc biệt phù hợp với gia đình thường xuyên nấu ăn.

8. Đảo bếp xây gạch - đẹp nhưng cần cân nhắc bảo trì

8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 11.
8 ý tưởng thiết kế nhà cực thông minh: Chi phí thấp nhưng giúp không gian đẹp và tiện nghi hơn hẳn- Ảnh 12.

Đảo bếp xây bằng gạch mosaic mang lại vẻ đẹp thủ công độc đáo. Thiết kế này tạo cảm giác cá tính và có thể kết hợp ổ cắm điện để tiện sử dụng thiết bị.

Tuy nhiên, loại mặt bàn này cần chăm sóc kỹ hơn để giữ được độ sạch và bền.

Theo Thu Thanh

Thanh niên Việt

Đại thiếu gia Bạc Liêu chi hơn nửa tỷ cho lễ gia tiên, đám cưới có 1-0-2 mang chất riêng của gia tộc hào môn

Đại thiếu gia Bạc Liêu chi hơn nửa tỷ cho lễ gia tiên, đám cưới có 1-0-2 mang chất riêng của gia tộc hào môn Nổi bật

Vé máy bay nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tăng chóng mặt, chặng 'hot' đội giá cả triệu đồng

Vé máy bay nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tăng chóng mặt, chặng 'hot' đội giá cả triệu đồng Nổi bật

Cùng 20 triệu/tháng: Một người giữ 5 triệu tiền mặt, một người dồn hết vào vàng - ai “dễ thở” hơn khi có việc gấp?

Cùng 20 triệu/tháng: Một người giữ 5 triệu tiền mặt, một người dồn hết vào vàng - ai “dễ thở” hơn khi có việc gấp?

01:00 , 12/04/2026
Sa Pa làm nên lịch sử khi là đại diện Việt Nam duy nhất lọt top 53 thị trấn đẹp nhất thế giới

Sa Pa làm nên lịch sử khi là đại diện Việt Nam duy nhất lọt top 53 thị trấn đẹp nhất thế giới

00:10 , 12/04/2026
Mặc đồ công sở đẹp như phụ nữ Pháp với 4 công thức

Mặc đồ công sở đẹp như phụ nữ Pháp với 4 công thức

00:06 , 12/04/2026
Mỹ nhân phim giờ vàng VTV từng đóng con gái Công Lý sống ra sao khi bỏ showbiz?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV từng đóng con gái Công Lý sống ra sao khi bỏ showbiz?

23:38 , 11/04/2026

