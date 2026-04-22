Video: Trung Quân Idol đến thẩm mỹ viện để xin lỗi, mong "có cơ hội được gặp trực tiếp bác sĩ Trường"

Chiều 22/4, Trung Quân Idol mở lại trang cá nhân và chính thức lên tiếng về ồn ào hành hung nữ bác sĩ tại quận 1 (TP.HCM). Nam ca sĩ đăng tải đoạn clip để gửi lời xin lỗi, đồng thời đã đến nơi làm việc của vợ chồng nữ bác sĩ để gặp trực tiếp để giải quyết vụ việc.

Trung Quân Idol chia sẻ: "Tôi là Trung Quân. Làm phiền mọi người nhiều vì thông tin không hay của Quân suốt mấy ngày qua. Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Thuỳ. Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thuỳ đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra. Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thuỳ và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình.

Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thuỳ dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ. Quân cũng xin gởi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực. Xin chân thành xin lỗi".

Trung Quân Idol chính thức lên tiếng về ồn ào hành hung phụ nữ

Trung Quân mong có cơ hội gặp bác sĩ Trường để gửi lời xin lỗi

Toàn cảnh ồn ào của Trung Quân Idol

Từ chiều qua 21/4, thông tin liên quan đến Trung Quân Idol thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi nam ca sĩ vướng vào ồn ào bị tố có hành vi hành hung một phụ nữ tại TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ bài đăng của một bác sĩ thẩm mỹ, được xác định là chồng của người phụ nữ bị Trung Quân hành hung. Người này cho biết vợ mình - bác sĩ Nguyễn Linh Th. đã bị Trung Quân Idol "tác động vật lý" trong một buổi gặp gỡ, tụ tập cùng bạn bè. Sự việc được cho là xảy ra vào rạng sáng tại TP.HCM.

Trong nội dung chia sẻ, phía gia đình nạn nhân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, nam ca sĩ có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. Sau đó, một tình huống trong giao tiếp đã dẫn đến xô xát. Người phụ nữ được cho là bị ảnh hưởng về sức khỏe với một số dấu hiệu tổn thương ở vùng mặt và tay, đồng thời rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phía gia đình nạn nhân thể hiện quan điểm rõ ràng khi cho biết không chấp nhận lời xin lỗi mang tính cá nhân và mong muốn vụ việc được xử lý theo quy định pháp luật. Theo các nguồn tin, cơ quan chức năng tại địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang trong quá trình xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.

Trung Quân Idol đã có động thái nhắn tin xin lỗi nhưng không được chấp nhận.

Về phía Trung Quân Idol, nam ca sĩ được cho là đã có động thái liên hệ và gửi lời xin lỗi đến phía gia đình nạn nhân thông qua tin nhắn nhưng không được chấp nhận. Trên các nền tảng mạng xã hội, tài khoản cá nhân của nam ca sĩ hiện không còn cập nhật nội dung mới. Một số trang được cho là đã chuyển sang trạng thái riêng tư hoặc hạn chế tương tác. Điều này khiến việc tiếp cận thông tin từ chính chủ trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, tối ngày 21/4, Trung Quân Idol đăng tải một thông báo xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm đồng thời sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng bị xóa chỉ sau khoảng 10 phút xuất hiện. Việc đăng rồi xóa trong thời gian ngắn đã khiến dư luận chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin với Trung Quân Idol để tìm hiểu rõ hơn thông tin nhưng không thể liên lạc trực tiếp với nam ca sĩ. Các cuộc gọi đến số điện thoại cá nhân không nhận được phản hồi, trong khi các kênh liên hệ khác cũng không có tín hiệu hồi đáp. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Song song đó, những thông tin liên quan tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình được xác minh và kết luận từ các cơ quan có thẩm quyền.