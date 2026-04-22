3 thế hệ lan tỏa tình yêu nước trong MV "Có Bác trong tim"

Theo Yến Anh | 22-04-2026 - 15:31 PM | Lifestyle

MV "Có Bác trong tim" có sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Tuyên, cùng ca sĩ Tùng Dương và "Em bé chất'' Xệ Xệ.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), dự án âm nhạc đặc biệt MV "Có Bác trong tim" chính thức được phát hành vào lúc 11 giờ 30 ngày 22-4.

Ca sĩ Tùng Dương và "Em bé chất'' Xệ Xệ

"Có Bác trong tim" được khơi nguồn cảm hứng sáng tác từ ca khúc bất hủ "Như có Bác trong ngày đại thắng" - bài hát được nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào tháng 4-1975. Từ một nhạc phẩm quen thuộc đã sống cùng ký ức của nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn cách làm mới bằng tư duy hiện đại để tạo nên một tác phẩm mang tinh thần đương thời nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc.

Không đi theo lối kể chuyện mang tính hoài niệm, MV "Có Bác trong tim" lan tỏa những hình ảnh lịch sử và ý nghĩa dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Đặc biệt hơn, tác phẩm được thể hiện với tinh thần năng động, tích cực và giàu sức trẻ, như lời khẳng định rằng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hôm nay.

3 thế hệ cùng lan tỏa tình yêu nước trong MV "Có Bác trong tim"

Điểm nhấn đáng chú ý của sản phẩm âm nhạc này là sự kết hợp giữa nghệ sĩ nhí "Em bé chất" Xệ Xệ và ca sĩ Tùng Dương. Nếu như Tùng Dương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, giàu trải nghiệm và không ngừng tìm tòi đổi mới, thì Xệ Xệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo và tự nhiên của thế hệ măng non. Hai màu sắc âm nhạc tuy khác biệt về độ tuổi nhưng gặp nhau ở tinh thần tích cực, tạo nên tổng thể hài hòa giữa chiều sâu cảm xúc và sức sống tươi mới cho ca khúc.

Đặc biệt, MV gây xúc động khi có sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông không chỉ là tác giả của ca khúc gốc truyền cảm hứng cho dự án lần này mà còn là đại diện cho một thế hệ đi trước đã chứng kiến, cống hiến và đồng hành cùng những năm tháng lịch sử của đất nước. Hình ảnh người nhạc sĩ xuất hiện bình dị, điềm đạm trong MV như một chứng nhân của thời đại, tạo nên khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy xúc động. Ca sĩ Tùng Dương cho biết, việc ba thế hệ cùng góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc ra mắt dịp 30/4 mang ý nghĩa như những "gạch nối", thể hiện sự trao truyền các giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ tương lai.

MV được ê-kíp dàn dựng lấy âm nhạc và cảm xúc làm trung tâm thay vì phô diễn hình ảnh. Trong đó, bối cảnh quay chính tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam cùng một số cảnh quay tại nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc, các tư liệu lịch sử, nụ cười của nhạc sĩ Phạm Tuyên, gương mặt rạng rỡ đầy tự hào của ca sĩ Tùng Dương hay ánh mắt hồn nhiên của bé Xệ Xệ đều được sử dụng vừa đủ, tiết chế, qua đó làm nổi bật tinh thần tri ân và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Sự giản dị ấy trở thành điểm nhấn xuyên suốt MV, làm nổi bật lên thông điệp mà ca khúc muốn gửi gắm.

Theo Yến Anh

Người Lao động

