Tin vui: Chỉ còn 3 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí tour du lịch này

Đinh Anh | 22-04-2026 - 14:06 PM | Lifestyle

Đây là cơ hội để người dân và du khách được tham quan vịnh Hạ Long theo một cách đặc biệt mà không mất phí.

Theo báo điện tử tỉnh Quảng Ninh, sau thời gian hoàn thiện thủ tục cần thiết, đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị theo quy định, tour thuyền ba vách buồm đỏ sẽ đưa vào phục vụ du khách từ ngày 25/4/2026.

Tour thuyền ba vách buồm đỏ sẽ đưa vào phục vụ du khách từ ngày 25/4/2026

Thời gian đầu, 3 chiếc thuyền ba vách buồm đỏ được đưa vào phục vụ, mỗi thuyền có thể chở 12 du khách mỗi chuyến. Dự kiến sẽ miễn phí phục vụ nhân dân, du khách trong thời gian đầu hoạt động. Trong dự án tổ chức tour tham quan bằng thuyền buồm ba vách sẽ có 10 chiếc thuyền được đóng mới phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long. Đây là loại thuyền truyền thống riêng có của Quảng Ninh, có thể dùng buồm để chạy ngược gió.

Tour thuyền buồm ba vách có lộ trình tuyến chạy ven bờ vịnh Hạ Long dài khoảng 12km, trong đó điểm xuất phát tại khu vực bến vận tải của Công ty CP Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai), đi qua khu vực bãi tắm Cột 5 (phường Hạ Long) rồi quay về điểm xuất phát.

Về tần suất, dựa trên đánh giá nhu cầu tham quan, du lịch trên tuyến, tần suất hoạt động cố định là 6 chuyến/ngày, thời gian mỗi chuyến là 1 giờ. Về khung giờ hoạt động trong ngày: chuyến 1 từ 8h00, chuyến 2 từ 9h00, chuyến 3 từ 10h00, chuyến 4 bắt đầu lúc 14h00, chuyến 5 bắt đầu lúc 15h00, chuyến 6 từ 16h00.

Theo đó hình ảnh những chiếc thuyền ba vách với cánh buồm đỏ thắm xuất hiện trên vịnh Hạ Long đã thu hút người dân và du khách từ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nắm bắt xu hướng đó, cũng như sự hưởng ứng, thích thú, chờ đợi của đông đảo người dân, du khách, nhất là du khách quốc tế, tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận chủ trương đưa sản phẩm thuyền buồm ba vách hoạt động trong hành trình ven bờ vịnh Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Xây dựng chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ cấp phép hoạt động khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn theo quy định, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS kết nối với cơ quan quản lý; đảm bảo thực hiện đúng nội quy an toàn cho hành khách trên phương tiện và các quy định hiện hành của pháp luật.

Tin vui: Trong 9 ngày từ 25/4 -3/5, người dân đến Quảng Ninh sẽ được miễn phí dịch vụ này

Đinh Anh

Phụ nữ mới

Choáng với độ chịu chi của Văn Thanh: Tặng thẻ đen, chuyển khoản nửa tỷ đồng, để nàng đứng tên sổ đỏ từ lúc yêu

Choáng với độ chịu chi của Văn Thanh: Tặng thẻ đen, chuyển khoản nửa tỷ đồng, để nàng đứng tên sổ đỏ từ lúc yêu Nổi bật

Loạt mẫu đồng hồ mới ấn tượng vừa được thương hiệu xa xỉ của Thuỵ Sĩ “trình làng”

Loạt mẫu đồng hồ mới ấn tượng vừa được thương hiệu xa xỉ của Thuỵ Sĩ “trình làng” Nổi bật

Shipper miền Tây không bao giờ sợ đói, cả nước ghen tỵ

Shipper miền Tây không bao giờ sợ đói, cả nước ghen tỵ

13:45 , 22/04/2026
Cận cảnh khu chung cư cao cấp mà nhà Trấn Thành đang ở: Mỗi căn hộ đều có thang máy riêng, mức giá bán khoảng 131 triệu/m2

Cận cảnh khu chung cư cao cấp mà nhà Trấn Thành đang ở: Mỗi căn hộ đều có thang máy riêng, mức giá bán khoảng 131 triệu/m2

11:44 , 22/04/2026
Ronaldo và con trai sắp đá chung một CLB, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá

Ronaldo và con trai sắp đá chung một CLB, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá

11:24 , 22/04/2026
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sắp sinh nhóc tỳ thứ 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sắp sinh nhóc tỳ thứ 2

11:10 , 22/04/2026

