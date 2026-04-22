Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo và con trai sắp đá chung một CLB, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá

Theo Tiên Tiên | 22-04-2026 - 11:24 AM | Lifestyle

CLB Al-Nassr đang nghiêm túc xem xét kế hoạch đôn Cristiano Ronaldo Jr lên đội 1.

Trong thế giới bóng đá, những kỷ lục thường được đo bằng danh hiệu hoặc những con số khô khan. Thế nhưng, Cristiano Ronaldo đang đứng trước ngưỡng cửa của một cột mốc không chỉ mang tính thống kê, mà còn là một chương hồi đầy cảm xúc về tình cha con và sự tiếp nối sự nghiệp bóng đá trong gia đình.

Theo những thông tin mới nhất từ Saudi Arabia, CLB Al-Nassr đang nghiêm túc xem xét kế hoạch đôn Cristiano Ronaldo Jr lên tập luyện và thi đấu cùng đội một từ mùa giải 2026/2027. Ở tuổi 41, trong khi hầu hết các đồng nghiệp cùng thời đã yên vị trên băng ghế huấn luyện hoặc tận hưởng cuộc sống giải nghệ, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang bền bỉ chạy đua với thời gian để chờ đợi khoảnh khắc cậu con trai cả tròn 17 tuổi.

Con trai Ronaldo được xem xét đôn lên đội 1 Al-Nassr (Ảnh: IG)

Không phải đầu tiên, nhưng là duy nhất

Thực tế, lịch sử bóng đá không hiếm những cặp cha con "hổ phụ sinh hổ tử", nhưng số lần họ đứng chung một chiến tuyến trong một trận đấu chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người hâm mộ từng chứng kiến huyền thoại Rivaldo cùng con trai Rivaldinho cùng ghi bàn trong một trận đấu tại giải hạng Hai Brazil, hay danh thủ Henrik Larsson sát cánh cùng Jordan Larsson tại Thụy Điển.

Tuy nhiên, nếu cha con nhà Ronaldo cùng xuất hiện tại Saudi Pro League – một giải đấu đang vươn mình trở thành thế lực với sự đầu khủng và sự góp mặt của hàng loạt siêu sao hàng đầu thế giới, đó sẽ là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đây không còn là một trận đấu mang tính tri ân hay trình diễn, mà là cuộc cạnh tranh thực thụ ở đỉnh cao. Một huyền thoại sở hữu 5 Quả bóng vàng và một tài năng trẻ đang mang trên mình áp lực từ cái bóng khổng lồ của cha, cùng mặc một màu áo, cùng hướng về một khung thành.

Khoảnh khắc của lịch sử

Hãy tưởng tượng về một kịch bản làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ, Cristiano Jr thực hiện cú căng ngang chính xác để người cha bước sang tuổi 41 băng vào dứt điểm. Và rồi, thay vì màn ăn mừng đơn độc thường thấy, cả hai cùng thực hiện cú nhảy "Siuuu" biểu tượng tại góc sân. Đó không chỉ là một bàn thắng, đó là sự chuyển giao di sản ngay trong dòng máu.

Háo hức đến ngày hai cha con Ronaldo cùng "siu" (Ảnh: IG)

Ronaldo Jr hiện đang cho thấy những tố chất triển vọng tại học viện Al-Nassr. Cậu bé sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng săn bàn đáng nể và đặc biệt là sự kỷ luật được rèn giũa từ người thầy nghiêm khắc nhất thế giới chính là cha mình. Việc được đôn lên đội một ở tuổi 17 là một bước nhảy vọt, nhưng với sự dẫn dắt trực tiếp của CR7, rào cản về kinh nghiệm có thể được khỏa lấp bằng khát khao của tuổi trẻ.

Nếu quyết định này được thông qua vào mùa giải tới, thế giới bóng đá sẽ được chứng kiến một chương kết rực rỡ và đầy màu sắc cho sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Đó sẽ là khoảnh khắc mà bóng đá vượt qua ranh giới của một môn thể thao để trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng bất tận về sự nỗ lực và tình yêu gia đình.

Ronaldo bất thường

Theo Tiên Tiên

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên