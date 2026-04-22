Tiểu thư Hà thành cưới "hoàng tử showbiz": Sống trong biệt thự bạc tỷ giữa khu nhà giàu, mỗi góc đều toát lên vibe sang chảnh viên mãn

Tuấn Hưng từng là hình mẫu nam ca sĩ cá tính, phong trần và có chút ngông của showbiz Việt. Nhưng nhiều năm trở lại đây, hình ảnh ấy đã thay đổi khá rõ khi anh bước vào cuộc sống hôn nhân với Hương Baby. Hương Baby từng được biết đến như một trong những hot girl Hà thành đời đầu xuất thân trong gia đình khá giả. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, cô còn là một nữ doanh nhân thành đạt, hiện giữ vai trò CEO trong lĩnh vực làm đẹp và sở hữu thương hiệu đồ uống riêng.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi không chỉ khiến nhiều người chú ý bởi chuyện tình bền bỉ mà còn bởi cuộc sống gia đình đủ đầy, ổn định và khối tài sản đáng mơ ước. Bên cạnh sự nghiệp riêng, Tuấn Hưng và bà xã hiện sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trải dài từ Bắc vào Nam.

Gia đình nhỏ của Tuấn Hưng - Hương Baby.

1. Biệt thự trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Nơi gắn với đời sống thường ngày của gia đình Tuấn Hưng là căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Đây là tổ ấm mà nam ca sĩ cùng Hương Baby và các con sinh sống chủ yếu. Ngôi nhà có diện tích rộng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển pha nét hiện đại, tạo cảm giác sang trọng nhưng không nặng nề. Tổng thể biệt thự sử dụng tone trắng sáng làm chủ đạo, kết hợp nội thất tiện nghi và đồng bộ, mang đến một không gian sống vừa thanh lịch vừa đậm chất gia đình.

Khu vực sảnh vào. Nguồn: FBNV

Một trong những điểm dễ nhận ra nhất ở căn biệt thự này là sự chăm chút rất kỹ trong cách bày biện. Không gian sống của vợ chồng Tuấn Hưng không giữ nguyên một kiểu quanh năm mà thường được decor lại theo từng dịp đặc biệt như lễ, Tết. Vào những ngày đầu năm, căn nhà gần như ngập tràn hoa tươi và cây cảnh, tạo cảm giác rực rỡ, nhiều sinh khí. Điều này phần nào phản ánh rõ sở thích của cả hai vợ chồng, bởi họ đều là những người yêu cây cỏ, thích không gian sống có màu xanh và cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Căn nhà ngập tràn hoa mỗi dịp Tết đến. Nguồn: FBNV

Phía trước biệt thự là khoảng sân rộng, nơi Tuấn Hưng dành nhiều tâm huyết để bài trí cây cảnh có giá trị, kết hợp cùng hồ cá tạo thành một khoảng xanh rất riêng. Chính mảng sân vườn này khiến căn nhà không chỉ đẹp theo kiểu sang trọng mà còn có cảm giác thư thái, dễ chịu. Không khó để hình dung đây là nơi nam ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc, vừa như thú vui cá nhân vừa là cách giữ cho tổ ấm luôn có sức sống. Xung quanh nhà còn được tô điểm bằng nhiều loài hoa, khiến tổng thể mềm mại hơn và bớt cảm giác khô cứng thường thấy ở những biệt thự lớn.

Khoảng sân vườn rộng rãi. Nguồn: FBNV

Bên trong nhà, khu vực phòng ăn là một trong những không gian nổi bật nhờ cách bài trí sang chảnh và chỉn chu. Nội thất ở đây mang tinh thần cao cấp, phù hợp với tổng thể tân cổ điển của căn biệt thự. Không gian rộng rãi, sáng sủa và được sắp đặt gọn gàng giúp nơi này vừa có tính thẩm mỹ, vừa giữ được cảm giác ấm cúng đúng nghĩa của một căn nhà có đông thành viên.

Phòng ăn. Nguồn: FBNV

Phòng ngủ trong biệt thự lại được thiết kế theo hướng hiện đại hơn, cho thấy sự dung hòa giữa nét sang trọng cổ điển và nhu cầu sống tiện nghi, thoải mái. Cách sắp xếp gọn gàng, màu sắc nhẹ nhàng và các chi tiết trang trí vừa phải giúp không gian nghỉ ngơi có cảm giác thư giãn, không phô trương nhưng vẫn đẹp mắt.

Phòng ngủ. Nguồn: FBNV.

Ngoài các khu vực sinh hoạt chính, căn biệt thự còn có ban công rộng với bộ bàn ghế mây và nhiều hoa được bày trí xung quanh. Đây là góc thư giãn rất riêng của gia đình, đặc biệt phù hợp cho những buổi ngồi uống trà, nghỉ ngơi hoặc tận hưởng không khí yên tĩnh vào cuối ngày.

Ban công tầm nhìn thoáng. Nguồn: FBNV

2. Nhà 3 tầng giữa trung tâm phố cổ Hà Nội

Bên cạnh căn biệt thự ở Hà Nội, Tuấn Hưng còn sở hữu ngôi nhà cổ 3 tầng trên phố Hàng Khay, nơi có vị trí rất đắt giá với view nhìn thẳng ra Hồ Gươm.

Ban công nơi Tuấn Hưng từng thường tổ chức các show âm nhạc nhỏ.

Dù diện tích bên trong không quá lớn, căn nhà vẫn giữ được giá trị riêng nhờ các món nội thất làm chủ yếu từ gỗ, mang phong cách cổ kính nhưng không kém phần sang trọng.

Nội thất chủ yếu làm từ gỗ.

Ban công với tầm nhìn trực diện ra hồ cũng là chi tiết khiến nhiều người phải trầm trồ, bởi đây không chỉ là tài sản giá trị mà còn mang ý nghĩa gắn với chất Hà Nội rất riêng của nam ca sĩ.

Tầm nhìn thẳng ra Hồ Gươm từ ban công nhà.

3. Villa sát biển ở Hội An

Cặp đôi Tuấn Hưng - Hương Baby cũng nhiều lần khiến dân tình chú ý bởi những món quà giá trị từng dành cho nhau, từ khoản chuyển khoản tiền tỷ đến điện thoại đắt đỏ hay việc hỗ trợ tài chính trong các dự án cá nhân. Đặc biệt, một trong những dấu mốc gây chú ý nhất là căn villa khoảng 50 tỷ đồng ở An Bàng, Hội An, được Tuấn Hưng mua tặng vợ để hiện thực hóa mong muốn sống trong không gian mở cửa là thấy biển.

Căn biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa, có hồ bơi riêng và một mặt hướng biển, chỉ cách vài bước chân là chạm tới bãi cát. Dù Tuấn Hưng không chia sẻ quá nhiều về nội thất bên trong, chỉ riêng vị trí và các hình ảnh được hé lộ cũng đủ để cho thấy độ "khủng" của bất động sản này.

Nhìn tổng thể, nhà của Tuấn Hưng không đơn thuần là những bất động sản đắt đỏ mà còn phản ánh khá rõ hành trình thay đổi của anh sau khi lập gia đình. Từ nhà cổ phố lớn, biệt thự Hà Nội ngập cây xanh cho tới villa 50 tỷ view biển, mỗi nơi đều mang một màu sắc khác nhau nhưng cùng cho thấy một cuộc sống đủ đầy, ổn định và có gu. Đằng sau khối tài sản ấy là hình ảnh một Tuấn Hưng đã khác xưa: bớt gai góc hơn, gắn bó với gia đình hơn và đặt nhiều tâm sức vào việc xây dựng tổ ấm bên Hương Baby cùng các con. Có lẽ vì vậy mà khi nhắc đến nhà Tuấn Hưng, người ta không chỉ nghĩ đến độ giàu có, mà còn nhớ đến một không gian sống phản chiếu rất rõ sự viên mãn của cặp đôi sau nhiều năm đồng hành.