Nữ NSƯT nói lý do 39 tuổi mới được phong danh hiệu: "Tôi đã chuẩn bị hồ sơ, đem đi công chứng rồi"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về việc được phong tặng danh hiệu vào năm 2024, khi cô 39 tuổi.

Ốc Thanh Vân

Cô nói: "Tôi được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 39 tuổi. Độ tuổi đó có thể là sớm với tôi, nhưng thực ra ở một số đoàn nghệ thuật các tỉnh vẫn có nhiều nghệ sĩ đạt được danh hiệu này ở độ tuổi sớm hơn.

Vì thế, tôi nghĩ không có quy định nào về số tuổi của người nghệ sĩ khi họ đạt danh hiệu, miễn sao họ có đầy đủ tiêu chí là được. Tính về số huy chương tôi có được và số năm hoạt động làm nghề thì tôi cũng đã đủ.

Đạt được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú là một vinh dự rất lớn với tôi, và cũng là một lời nhắc nhở rằng đã chọn nghề này thì phải cố gắng, tận hiến với nó.

Chúng ta không làm nghề để được giải thưởng, rằng phải được giải thưởng thì mới làm. Nhưng nếu có những huy chương, cúp giải thưởng, kỷ niệm chương để nhìn vào thì vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chưa cần về già, bây giờ tôi nhìn vào cũng thấy vui.

Thực ra, từ năm 2017 bên Hội Sân khấu đã nhắc tôi nộp hồ sơ xét duyệt đi vì tôi đủ điều kiện rồi. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ, đem đi công chứng rồi nhưng năm đó bố tôi mất. Tôi buồn lắm, không thiết tha gì cho mình nữa.

Tới năm 2018 thì ba chồng tôi mất, rồi tới 2020 thì Mai Phương qua đời. Tới tận 2021, khi tinh thần đã nguôi ngoai, vui vẻ trở lại thì tôi mới quyết định nộp hồ sơ lần nữa.

Tôi thấy 5, 10 năm cuộc đời trôi qua rất nhanh. Tôi cứ cố gắng mỗi ngày sống trọn vẹn nhất là được".

MC Nguyên Khang nhận định: "Ốc Thanh Vân có quyền tự hào về danh hiệu này vì bạn đã cố gắng, nỗ lực hết mình.

Bản thân tôi là người ít khi đạt được giải thưởng. Tôi cảm giác số mệnh của mình sinh ra không phải để cầm cúp hay giải thưởng. Nhưng tôi không vì thế mà ngừng lại hành trình nỗ lực của mình vì tôi biết 1 điều rằng giải thưởng không đánh giá những gì mình đang làm. Mình cứ cố gắng hết mình là được".