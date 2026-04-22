4 chiếc iPhone "đập hộp" giá rẻ đáng mua nhất hiện nay

Giữa bối cảnh thị trường công nghệ liên tục tung ra những mẫu máy cao cấp với mức giá đắt đỏ, việc tìm kiếm một chiếc điện thoại mới nguyên seal với chi phí tối ưu đang là ưu tiên của nhiều người dùng. Không cần phải chi ra một số tiền khổng lồ cho những siêu phẩm như iPhone 17 Pro Max, ba mẫu iPhone dưới đây vẫn đảm bảo mang lại trải nghiệm hệ sinh thái mượt mà, phần cứng mạnh mẽ và thiết kế sang trọng với mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

iPhone 13

Ở phân khúc 11,59 triệu đồng cho phiên bản 128GB, iPhone 13 hiện là mẫu máy "đập hộp" rẻ nhất của Apple tại thị trường Việt Nam. Thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế khung viền phẳng vượt thời gian cùng màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét với độ sáng tối đa lên tới 1200 nits. Điểm đáng giá nhất nằm ở vi xử lý A15 Bionic vẫn hoạt động vô cùng ổn định, dư sức cập nhật lên hệ điều hành iOS 26 mới nhất và dự kiến tiếp tục được hỗ trợ phần mềm đến tận năm 2029. Kết hợp cùng công nghệ FaceID bảo mật cao và cụm camera kép 12MP chụp ảnh cực tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng, iPhone 13 thực sự là sự đầu tư an toàn, thực dụng cho nhu cầu cơ bản.

iPhone 14

Với mức giá nhỉnh hơn đôi chút, rơi vào khoảng 12,99 triệu đồng, iPhone 14 chính là bản nâng cấp hoàn hảo dành cho những ai muốn trải nghiệm hiệu năng vượt trội hơn. Trái tim của thiết bị là con chip A16 Bionic với 5 lõi đồ họa, mang lại sức mạnh xử lý ấn tượng đạt hơn 1,3 triệu điểm Antutu, giúp máy cân mượt mà từ các tác vụ đa nhiệm thường ngày đến những tựa game phổ biến trên thị trường năm 2026. Không chỉ mạnh mẽ, iPhone 14 còn được Apple ưu ái trang bị tính năng gọi điện và nhắn tin vệ tinh SOS trong trường hợp khẩn cấp, một công nghệ an toàn mang tính đột phá mà hiếm có chiếc điện thoại thông minh nào trong cùng tầm giá sở hữu được.

iPhone 16e

Là đại diện đắt giá nhất trong bộ ba với mức 14,59 triệu đồng, iPhone 16e lại mang trong mình những công nghệ cốt lõi đột phá nhất. Dù sử dụng lại thiết kế tai thỏ truyền thống và tối giản hệ thống quang học xuống còn một ống kính, Apple đã mạnh tay nâng cấp camera chính lên độ phân giải 48MP hỗ trợ zoom 2x. Sự thay đổi này mang lại chất lượng ảnh chụp vô cùng chi tiết, tự tin đọ sức với cả iPhone 17 Pro Max trong điều kiện đủ sáng. Điểm nhấn mạnh mẽ nhất của thiết bị đến từ vi xử lý A18 tiên tiến, sẵn sàng gánh vác trơn tru các tính năng AI tốn nhiều tài nguyên. Đi cùng viên pin dung lượng lớn 4000 mAh và khả năng tối ưu điện năng xuất sắc, iPhone 16e đảm bảo cung cấp thời lượng sử dụng vô cùng bền bỉ cho một ngày dài bận rộn.

iPhone 15

Theo ghi nhận tại các đại lý AAR thời điểm giữa tháng 4/2026, mặt bằng giá chung của toàn bộ dòng iPhone 15 đều được điều chỉnh mạnh tay. Phiên bản tiêu chuẩn iPhone 15 dung lượng 128GB hiện giữ vị trí thiết bị có giá dễ tiếp cận nhất series, khởi điểm chỉ từ 17,89 triệu đồng tại hệ thống FPT Shop và nhỉnh hơn một chút ở mức 17,99 triệu đồng tại Thế Giới Di Động.

Sức hút của dòng thiết bị ra mắt năm 2023 này không chỉ đến từ mức giá xả kho hấp dẫn mà còn nhờ những giá trị cốt lõi chưa hề lỗi thời, hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu trong nhiều năm tới. Cổng sạc USB Type-C linh hoạt thay thế chuẩn Lightning cũ cùng thiết kế màn hình Dynamic Island tiêu chuẩn trên mọi phiên bản mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại và liền mạch.