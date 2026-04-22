Hàng ngàn tấn lươn nuôi chưa tìm được đầu ra

Theo V.DU | 22-04-2026 - 08:24 AM | Thị trường

Ngày 21-4, Phòng Kinh tế xã An Trạch, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ đầu ra cho hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân.

Xã An Trạch có hơn 20 hộ nuôi lươn thương phẩm với quy mô từ 8 tấn/hộ trở lên. Những ngày qua, giá lươn giảm mạnh đã ảnh hưởng hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân và chưa tìm được đầu ra. Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng kêu gọi "giải cứu" nông sản để giúp người nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, TP Cần Thơ cũng đang có tới 4.000 tấn lươn quá lứa chưa được tiêu thụ. Việc giá thấp khiến người dân có tâm lý "treo ao" chờ đợi, dẫn đến tình trạng lươn quá lứa. Hội Nông dân TP Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc tiêu thụ giúp người dân.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP Cần Thơ, nguyên nhân cốt lõi là do phong trào nuôi lươn phát triển quá nhanh, mang tính tự phát và thiếu quy hoạch. Người dân thấy lợi nhuận trước mắt đã ồ ạt đầu tư dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.

Theo V.DU

Người lao động

Doanh số ô tô tại Việt Nam tăng mạnh nhất Đông Nam Á, làm được một điều cả Thái Lan lẫn Indonesia 'mơ cũng khó'

Tổng thống Mỹ tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Co:Talk - cách Lynk & Co kết nối và lắng nghe người dùng Việt

08:00 , 22/04/2026
4 mẫu iPhone không còn được cập nhật

07:22 , 22/04/2026
Phát hiện hàng trăm iPhone, túi xách Dior 'lậu' tuồn vào Việt Nam

07:06 , 22/04/2026
Xăng dầu đắt đỏ, cả châu Á đổ xô sang một loại nhiên liệu thay thế: Việt Nam đã có 6 nhà máy quy mô lớn, công suất 500.000 m3/năm

06:35 , 22/04/2026

