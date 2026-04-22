Co:Talk - cách Lynk & Co kết nối và lắng nghe người dùng Việt

Bên cạnh trải nghiệm thực tế sản phẩm, các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng xe năng lượng mới – chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong bối cảnh chi phí vận hành phương tiện ngày càng được chú trọng.

Co:Talk được Lynk & Co triển khai như một không gian đối thoại mở, nơi người dùng có thể đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm và trực tiếp trao đổi với các chuyên gia. Theo đại diện thương hiệu, hoạt động này nhằm giúp hãng tiếp cận gần hơn với người dùng Việt Nam, đồng thời ghi nhận các ý kiến thực tế để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ.

Tại TP HCM, Lynk & Co phối hợp cùng cộng đồng OtoSaigon tổ chức phiên Co:Talk với chủ đề "Lăn bánh cùng kỷ nguyên xe năng lượng mới". Ngay từ phần mở đầu, câu chuyện chi phí sử dụng xe trở thành một trong những nội dung được quan tâm nhất. Nhiều người tham dự cho biết giá xăng, dầu biến động trong thời gian qua đã ảnh hưởng đáng kể đến thói quen sử dụng ôtô, đặc biệt với các dòng xe dung tích lớn như SUV hay bán tải.

Một số ý kiến chia sẻ rằng việc sở hữu xe không còn là trở ngại lớn, nhưng chi phí vận hành mới là yếu tố khiến người dùng cân nhắc. Trong bối cảnh này, xu hướng lựa chọn xe không chỉ dừng lại ở thiết kế hay thương hiệu, mà ngày càng chuyển sang các giải pháp công nghệ giúp tối ưu chi phí sử dụng lâu dài.

Từ câu chuyện thực tế, các chuyên gia tại sự kiện đã phân tích những lựa chọn phổ biến hiện nay trong nhóm xe năng lượng mới, bao gồm xe thuần điện (EV), hybrid (HEV/PHEV) và các nền tảng hybrid sạc điện thế hệ mới.

Theo đó, xe điện thuần túy mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và không phát thải tại chỗ, nhưng hạ tầng trạm sạc vẫn là yếu tố được người dùng cân nhắc. Trong khi đó, các dòng hybrid được xem là giải pháp chuyển tiếp, giúp cân bằng giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự linh hoạt trong quá trình sử dụng, đặc biệt với những người chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Trong bối cảnh này, nền tảng EM-P (E-Motive Performance) Super Hybrid được Lynk & Co giới thiệu tại sự kiện nhận được sự quan tâm của người tham dự. Theo chia sẻ từ chương trình, công nghệ này hướng tới việc kết hợp hiệu suất vận hành với khả năng tối ưu năng lượng, đồng thời giảm phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Không khí trao đổi tại sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều góc nhìn khác nhau. Một số người tham dự đặt câu hỏi về khả năng cân bằng giữa yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm lái, trong khi những người khác quan tâm đến tính linh hoạt của các dòng xe hybrid trong điều kiện di chuyển hàng ngày.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Lynk & Co phối hợp cùng GearUp tổ chức các phiên Co:Talk, tập trung vào công nghệ hybrid EM-P và nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng. Nội dung thảo luận đi sâu vào cấu trúc vận hành của hệ thống hybrid, khả năng tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu cũng như sự khác biệt trong trải nghiệm lái so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Tại sự kiện, anh Vũ Trường Quân (39 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đặt câu hỏi về mức độ tiết kiệm nhiên liệu của công nghệ hybrid Lynk & Co so với các mẫu xe cùng phân khúc. Theo anh, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động, đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn xe.

Trả lời, chuyên gia Dương Đăng Quang cho biết các dòng xe hybrid có ưu điểm tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu nhờ khả năng kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Với nền tảng EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08, hệ thống được thiết kế nhằm cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông tin từ chương trình, mức tiêu thụ có thể đạt từ 1,38 lít/100 km trong một số điều kiện vận hành.

Bên cạnh các phân tích kỹ thuật, nhiều ý kiến tại sự kiện cũng phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Một số người tham dự cho rằng trong vài năm tới, các dòng xe sử dụng năng lượng điện hóa có thể trở nên phổ biến hơn, tuy nhiên quyết định lựa chọn vẫn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế và mức độ phù hợp với điều kiện sử dụng.

Song song với hoạt động thảo luận, người tham dự còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm mẫu Lynk & Co 08 – dòng xe sử dụng nền tảng hybrid sạc điện. Các bài lái thử giúp người dùng cảm nhận rõ hơn về khả năng vận hành, sự chuyển đổi giữa các chế độ lái cũng như mức độ phù hợp trong điều kiện giao thông đô thị.

Theo đại diện Lynk & Co, việc kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và đối thoại trực tiếp là cách để thương hiệu xây dựng sự kết nối với cộng đồng người dùng, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động phát triển sản phẩm trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường ôtô đang chuyển dịch sang các dòng xe năng lượng mới, những hoạt động như Co:Talk được xem là cầu nối giữa thương hiệu và người dùng, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác hai chiều, đồng thời phản ánh rõ hơn nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam.