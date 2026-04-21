Tin vui: Thêm lựa chọn cho gần 5 triệu người ăn thịt đỏ ở Việt Nam

Đại sứ thịt cừu Úc - Lambassador Jamie nướng thịt cho khách hàng trải nghiệm tại sự kiện ở Hà Nội.

Mới đây, theo Hiệp hội Thịt đỏ & Gia Súc Úc (MLA), đơn vị này sẽ mang một chuỗi hoạt động ẩm thực trải dài từ Hà Nội đến TP HCM, với mong muốn đưa thịt bò và cừu Úc đến gần hơn với thực khách Việt. Sự trải nghiệm này được kỳ vọng là theo cách gần gũi, dễ tiếp cận và giàu cảm hứng.

Cụ thể, chuỗi sự kiện lần này tập trung vào những giá trị cốt lõi. Đó là nguyên liệu chất lượng, cách chế biến hợp khẩu vị Á Đông,và mức giá thân thiện để nhiều thực khách có thể dễ dàng trải nghiệm.

Trong lần hợp tác này, MLA và và Cơ quan Thương mại & Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) đồng hành cùng Golden Gate Group để mang thịt bò và cừu Úc vào những không gian ăn uống quen thuộc với người Việt, nhưng theo cách mới mẻ và thú vị hơn.

Các thực đơn bò và cừu Úc phiên bản giới hạn tại hai chuỗi nhà hàng thuộc Golden Gate Group với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, có“Limited Menu – Đỉnh cao bò & cừu Úc” tại GoGi House từ ngày 28/4 – 13/6/2026.

Đặc biệt, điểm nhấn cho lần hợp tác này là sự tham gia của Chef Jung Hyun (Jamie) Lee – Lambassador đến từ Hàn Quốc. Ông là chủ và đồng sở hữu 6 nhà hàng tại Seoul, trong đó có Yangin Hwadae, một trong những địa chỉ thịt cừu nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Theo đó, Chef Jamie trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo thực đơn phiên bản giới hạn, qua đó mang đến góc nhìn mới mẻ về thịt đỏ Úc.

Ông Trần Thế Quang, Giám đốc điều hành miền Nam của GoGi, chia sẻ: “GoGi là nhà hàng của Golden Gate với hơn 150 cơ sở trên cả nước. Hiện nay, bò Úc đang được dùng trong menu của hệ thống GoGi, với tỷ trọng khoảng 50 – 60%.

Trong tương lai, để khách hàng của chúng tôi với số lượng khoảng gần 5 triệu người, sẽ có cơ hội được thưởng thức các sản phẩm bò Úc nói chung. Trong thời gian tới, với sự kết nối của Đại sứ quán Úc và MLA, Golden Gate rất chào đón các cơ hội được tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào menu các sản phẩm mới”.

Ông Trần Thế Quang - Giám Đốc Điều Hành Miền Nam của GoGi, chia sẻ tại sự kiện.

Theo bà Valeska – Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, MLA: “Với chuỗi hoạt động năm nay, chúng tôi mong muốn đưa thịt bò và cừu Úc đến gần hơn với thực khách Việt theo cách thật tự nhiên – từ những bữa ăn thân mật, những trải nghiệm BBQ thoải mái cho đến các bữa tối được các đầu bếp sáng tạo đầy cảm hứng. Đây cũng là cách MLA tiếp tục đồng hành cùng thị trường Việt Nam, nơi chúng tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng để phát triển dài hạn”.

Bà Valeska (trái) – Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, MLA.

Ngoài việc chạm tới cộng đồng yêu thích BBQ, các Đại sứ Thịt đỏ của MLA còn mang đến những bữa tối 4-hand và 6-hand dành cho nhóm thực khách yêu fine dining và thích sưu tập những trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Đáng chú ý, đây là nơi thịt bò và cừu Úc được kể lại qua kỹ thuật, cá tính và những màn kết hợp thú vị giữa các đầu bếp châu Á.

Cụ thể, tại Hà Nội, Lambassador Sam Trần và Aussie Beef Mate Reina Chen (Trung Quốc) sẽ tái hợp tại GIA Hanoi vào ngày 22 - 23/4. Sự trở lại của hai vị chuyên gia này tiếp tục biến tấu thịt bò và cừu Úc qua lăng kính ẩm thực hiện đại những vẫn giữ tinh thần Á Đông gần gũi.

Tại TP HCM, Aussie Beef Mate Khải Vũ, Lambassador Francis Thuận và Lambassador Jamie Lee (Hàn Quốc) sẽ cùng mang đến trải nghiệm đa tầng hương vị, nơi những phần cắt thú vị từ thịt bò và cừu Úc được chế biến theo ba phong cách ẩm thực rất riêng.

Khép lại chuỗi sự kiện trên là lễ hội BBQ ngoài trời. Đây sẽ là nơi thực khách có thể thưởng thức thịt bò và cừu Úc trong không khí thoải mái, cởi mở và đúng tinh thần BBQ rất Úc (đơn giản, vui vẻ và mang tính kết nối).

Thịt đỏ Úc có gì đặc biệt?

Thịt đỏ Úc được đánh giá cao trên toàn thế giới.

Thịt đỏ Úc bao gồm thịt bò, cừu và dê. Loại thịt này của Úc được đánh giá cao trên toàn thế giới nhờ chất lượng ổn định, hương vị đặc trưng và hệ thống kiểm soát minh bạch. Trên thực tế, ngành thịt đỏ Úc vận hành dựa trên hệ thống đảm bảo toàn vẹn xuyên suốt chuỗi cung ứng, kết hợp các tiêu chuẩn chăn nuôi nghiêm ngặt, hệ thống truy xuất nguồn gốc và quy trình kiểm định chất lượng từ trang trại đến bàn ăn.

Theo các chuyên gia, có ba yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của thịt đỏ Úc.

Thứ nhất, hương vị. Thịt bò và cừu Úc vốn nổi tiếng với hương vị đậm đà và độ mềm ổn định nhờ các nghiên cứu về eating quality và hệ thống phân loại thịt tiên tiến. Hơn nữa, gia súc ở Úc được chăn nuôi trên đồng cỏ rộng lớn hoặc theo chương trình grain-fed được quản lý chặt chẽ, giúp phát triển hương vị tự nhiên và độ vân mỡ đặc trưng.

Thứ hai, sạch và an toàn. Trên thực tế, Úc có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chăn nuôi nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Ngành thịt đỏ Úc cũng áp dụng các hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại, cho phép theo dõi sản phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng – từ trang trại, vận chuyển, chế biến cho đến xuất khẩu.

Thứ ba, giàu dinh dưỡng, cân bằng tự nhiên. Các chuyên gia chỉ ra rằng, thịt đỏ Úc cung cấp protein chất lượng cao cùng các vi chất thiết yếu như sắt, kẽm và vitamin B12, hỗ trợ năng lượng, miễn dịch và sức khỏe tổng thể, qua đó góp phần vào chế độ ăn cân bằng và lành mạnh.

Theo dữ liệu xuất khẩu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia, trong tháng 3/2026, quốc gia này đã xuất khẩu 221.455 tấn thịt đỏ, tăng 9% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thịt bò đạt 149.973 tấn, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, Đông Nam Á tiếp tục là thị trường tăng trưởng quan trọng, với nhu cầu đáng chú ý tại Philippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Riêng với Việt Nam, lượng nhập khẩu thịt bò Úc tăng 61% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường này trong chiến lược phát triển của ngành thịt đỏ Úc tại khu vực.



Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) là tổ chức phi lợi nhuận do các nhà sản xuất trong ngành sở hữu, chuyên đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và tiếp thị nhằm hỗ trợ ngành thịt đỏ của Australia. Hoạt động xuyên suốt chuỗi cung ứng, MLA góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tính minh bạch, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu cho thịt bò và thịt cừu Úc.

Kể từ năm 2022, MLA đã tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà nhập khẩu, đơn vị bán lẻ và lĩnh vực dịch vụ thực phẩm (Food Service) tại Việt Nam, để cung cấp các hỗ trợ thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao nhận diện thương hiệu.