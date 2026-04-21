Đột kích một nhà máy, công an phát hiện đường dây sản xuất sữa hết hạn và bột ngọt, cà phê giả, tịch thu hơn 13.000 sản phẩm

Cảnh sát Thái Lan cho hay đã phát hiện một đường dây tái chế thực phẩm quy mô lớn, trong đó các hộp sữa đã hết hạn sử dụng bị xóa và sửa lại hạn dùng trước khi bán ra thị trường với giá rẻ. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm, đặc biệt trên các kênh thương mại điện tử.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD), ngày 30/12/2025, Thiếu tướng cảnh sát Kongkrit Lertsittikul đã chỉ đạo tiến hành khám xét hai địa điểm tại huyện Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan – nơi được xác định là cơ sở sản xuất và lưu trữ thực phẩm bất hợp pháp. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 13.000 sản phẩm gồm nhiều nhãn hiệu sữa UHT, bột ngọt và cà phê, cùng với máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói, với tổng giá trị vượt quá 1,5 triệu baht, tương đương 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được phản ánh từ người tiêu dùng về việc mua sữa hộp qua mạng nhưng phát hiện sản phẩm có màu sắc, mùi vị khác thường so với hàng chính hãng. Nghi ngờ chất lượng sản phẩm, người mua đã gửi đơn khiếu nại, khiến cuộc điều tra được khởi động.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộp sữa ghi hạn sử dụng mới, nhưng thực tế đã hết hạn từ ngày 30/5/2025. Các thông tin trên bao bì đã bị chỉnh sửa nhằm đánh lừa người tiêu dùng rằng sản phẩm vẫn còn an toàn.

Lần theo dấu vết, cơ quan điều tra xác định toàn bộ số hàng này được tập kết và xử lý tại một nhà máy và kho hàng ở Hua Hin. Cuộc đột kích sau đó đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Tại cơ quan chức năng, người quản lý cơ sở – một phụ nữ tên Miranda – thừa nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai, các sản phẩm được mua thông qua đấu giá từ một kho hàng tại tỉnh Samut Prakan với giá chỉ khoảng 1 baht mỗi hộp. Đây chủ yếu là các lô hàng cận date hoặc đã hết hạn.

Sau khi mua về, nhóm này lựa chọn những hộp còn nguyên vẹn, tiến hành xóa hạn sử dụng cũ và in lại ngày mới, sau đó bán trực tuyến với giá khoảng 10 baht mỗi hộp, tức gấp 10 lần giá mua. Hoạt động này đã diễn ra trong khoảng 2 năm.

Không chỉ sữa, các sản phẩm khác như bột ngọt cũng được đóng gói lại thành các túi nhỏ để tiêu thụ. Đáng chú ý, cơ sở này còn tự pha trộn cà phê từ nguyên liệu thô, đóng gói thành các gói không nhãn mác và bán ra thị trường với giá 55 baht/gói, trung bình tiêu thụ 100–150 gói mỗi ngày.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở trên không có giấy phép sản xuất thực phẩm theo quy định.

Thiếu tướng cảnh sát Nattasak Chaowanasai, Tư lệnh Cục Chống tội phạm, cảnh báo người dân cần thận trọng khi mua thực phẩm trực tuyến, đặc biệt với các sản phẩm có giá rẻ bất thường hoặc được quảng cáo là hàng lỗi. Ông khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng và lựa chọn các nhà bán lẻ uy tín để tránh nguy cơ sử dụng phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe.