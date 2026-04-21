NÓNG: Thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da quen thuộc có chứa chất cấm, doanh nghiệp bị đình chỉ sản xuất

Ngày 20/4, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.

Trong đợt rà soát lần này, cơ quan chức năng ghi nhận hàng loạt vi phạm trải dài từ khâu sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm cho đến hoạt động quản lý, kinh doanh thuốc chưa tuân thủ quy định.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Long Phụng Khang (địa chỉ 274/14 đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân). Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm “Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm Lynshao” (lọ 12g, lô 0234QN) có chứa Dexamethason, hoạt chất thuộc nhóm corticosteroid bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm.

Với vi phạm nêu trên, doanh nghiệp bị xử phạt 165 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn 2 tháng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 6/1/2025 đến 29/12/2025, tương ứng 107 lô hàng.

Không chỉ vậy, công ty còn buộc phải nộp lại 31 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã sử dụng trong thời gian này. Riêng lô sản phẩm Lynshao vi phạm cũng bị yêu cầu thu hồi và tiêu hủy triệt để, nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Bộ Y tế đã ban hành yêu cầu thu hồi sản phẩm Lynshao trên phạm vi toàn quốc sau khi mẫu kiểm nghiệm tại Quảng Ngãi cho kết quả dương tính với Dexamethason.

Doanh nghiệp phải dừng ngay việc lưu hành sản phẩm, đồng thời tiếp nhận hàng hoàn trả từ các đại lý và tiến hành tiêu hủy theo quy định. Các Sở Y tế địa phương được giao nhiệm vụ thông báo rộng rãi và giám sát quá trình thu hồi, trong đó Sở Y tế TP.HCM trực tiếp kiểm tra và xử lý doanh nghiệp liên quan.

Dexamethason là hoạt chất có tác dụng kháng viêm và ức chế miễn dịch mạnh, thường được sử dụng trong điều trị y khoa. Tuy nhiên, trong mỹ phẩm, chất này đôi khi bị lạm dụng để tạo hiệu ứng làm trắng nhanh, giảm viêm tức thời và khiến da trông mịn màng hơn. Việc sử dụng kéo dài có thể gây ra nhiều hệ lụy như teo da, giãn mao mạch, bùng phát mụn trứng cá, nhiễm nấm, thậm chí ảnh hưởng đến toàn thân như tăng nhãn áp hoặc đục thủy tinh thể, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.