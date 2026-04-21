Thương hiệu ô tô Hàn Quốc vừa chính thức bổ sung vào danh mục sản phẩm xe điện với mẫu Hyundai Ioniq 3 hoàn toàn mới. Đây là phiên bản thương mại được phát triển dựa trên những ý tưởng cốt lõi của mẫu Concept Three đã xuất hiện vào năm ngoái.

Nhà sản xuất mô tả tân binh này là một chiếc hatchback mang đặc tính khí động học nhưng vẫn giữ lại các đường nét cơ bắp thường thấy trên dòng crossover. Trong hệ thống sản phẩm của Hyundai, Ioniq 3 được định vị nằm giữa mẫu xe đô thị Inster và chiếc SUV Kona Electric, đóng vai trò như một lựa chọn tiếp cận dễ dàng hơn so với đàn anh Ioniq 5.

Xe có kích thước tổng thể nhìn thể thao và khí động học hơn người đàn anh Ioniq 5 đang bán tại thị tường Việt Nam.

Xét về kích thước tổng thể, Ioniq 3 có chiều dài dao động từ 4.155 mm đến 4.170 mm tùy thuộc vào từng phiên bản cụ thể. Thông số này tương đương với mẫu Hyundai Bayon hiện hữu nhưng xe lại sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.680 mm. Chiều dài cơ sở này ngang bằng với dòng xe Elantra ở phân khúc sedan hạng C, hứa hẹn đem lại không gian nội thất tối ưu hơn.

Đội ngũ thiết kế của Hyundai đã điều chỉnh lại nhiều chi tiết so với bản concept để tăng tính thực dụng cho người dùng. Cấu trúc cửa bất đối xứng kiểu Veloster trước đây đã bị loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng bố cục năm cửa truyền thống. Mặt trước của xe gây chú ý với hệ thống đèn LED chia đôi, kết hợp cùng các chấm sáng ở phía sau tạo thành biểu tượng chữ H theo mã Morse.

Phần đuôi xe mang phong cách thiết kế ngắn và lạ mắt với cửa sổ phía sau chia đôi bởi một thanh ngang dày tích hợp cánh gió. Các bề mặt thân xe được tạo hình thô ráp hơn bản concept cùng sự xuất hiện của nhiều lớp ốp nhựa đen nhằm tăng vẻ cứng cáp.

Hyundai cho biết mẫu xe này đạt hệ số cản gió ở mức 0,263, một thông số kỹ thuật lý tưởng cho một chiếc xe điện có kiểu dáng vuông vức. Đối với phiên bản cao cấp nhất mang tên N Line, hãng trang bị thêm cản trước thể thao, bộ khuếch tán gió và mâm hợp kim kích thước 19 inch đặc trưng. Các chi tiết trang trí như nóc xe, cột A và ốp sườn đều được sơn đen tạo sự tương phản với màu sơn chủ đạo của thân xe.

Không gian bên trong Ioniq 3 tập trung vào trải nghiệm công nghệ với điểm nhấn là màn hình cảm ứng độc lập kích thước 14,6 inch. Ở các phiên bản tiêu chuẩn, kích thước màn hình sẽ thu nhỏ lại còn 12,9 inch đi kèm với cụm đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn.

Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống thông tin giải trí Pleos dựa trên nền tảng Google của Hyundai được ứng dụng trên một mẫu xe sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất vẫn duy trì một hàng phím bấm vật lý phía trên cửa gió điều hòa cùng các nút điều khiển cảm ứng trên vô lăng để hỗ trợ người lái thao tác nhanh. Việc chuyển cần số lên cột lái bên phải giúp giải phóng không gian ở khu vực trung tâm, tạo điều kiện cho việc bố trí đế sạc không dây và các hộc chứa đồ đa năng.

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm, ghế thư giãn tích hợp tính năng sưởi và thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh cùng hệ thống âm thanh cao cấp từ thương hiệu Bose. Về mặt an toàn, Ioniq 3 được trang bị đầy đủ gói hỗ trợ lái xe thông minh Hyundai SmartSense ADAS.

Khoang hành lý của xe được thiết kế với sàn kép và ngăn Megabox bên dưới tương tự giải pháp trên mẫu Ford Puma, đưa tổng dung tích chứa đồ đạt mức 441 lít. Con số này được đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao so với các đối thủ cùng kích thước trong phân khúc hatchback điện.

Nội thất của xe có phần rộng rãi nhờ trục cơ sở dài.

Về phương diện kỹ thuật, Hyundai Ioniq 3 được xây dựng trên nền tảng E-GMP phiên bản 400V, dùng chung công nghệ với các mẫu Kia EV3 và EV4. Khi chính thức mở bán, xe có hai lựa chọn hệ truyền động cùng sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước. Phiên bản Standard Range sở hữu động cơ điện công suất 144 mã lực đi kèm bộ pin dung lượng 42,2 kWh.

Trong khi đó, phiên bản hiệu năng cao ký hiệu N cũng đang được phát tiển với cấu hình 2 động cơ điện, cho tổng công suất lên tới 288 mã lực, tương tự như thông số trên chiếc Kia EV3 GT-Line.

Phiên bản hiệu năng cao này dự kiến sẽ có những tinh chỉnh sâu về hệ thống khung gầm và điện tử để mang lại cảm giác lái khác biệt, kế thừa những công nghệ từ các dòng Ioniq 5 N và Ioniq 6 N đã ra mắt trước đó.

Theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP, phiên bản này có thể di chuyển quãng đường 344 km sau một lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản Long Range sử dụng động cơ có công suất 133 mã lực nhưng đi kèm bộ pin lớn hơn với dung lượng 61 kWh. Sự kết hợp này giúp xe đạt phạm vi hoạt động lên đến 496 km. Cả hai phiên bản này đều sở hữu mô-men xoắn cực đại đạt mức 250 Nm.

Theo kế hoạch của hãng xe Hàn Quốc, Ioniq 3 sẽ chính thức được xuất xưởng tại nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ thị trường châu Âu vào cuối năm nay. Việc đặt dây chuyền sản xuất tại đây cũng đồng nghĩa với việc mẫu xe sẽ không được phân phối chính hãng tại Mỹ do những rào cản về thuế quan ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

Sau khi gia nhập thị trường, Ioniq 3 sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ lớn. Trong nhóm SUV điện cỡ nhỏ, xe sẽ đối đầu với Kia EV3, Volvo EX30, BYD Dolphin, MG4 EV,...