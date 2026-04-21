Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện C-Class hoàn toàn mới. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyển đổi dòng xe chủ lực của hãng sang kỷ nguyên xe điện hóa. Mẫu xe này được xác định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng Neue Klasse i3 của BMW trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ.

Về thiết kế ngoại thất, C-Class Electric mang phong cách thể thao và tối ưu khí động học hơn so với phiên bản chạy bằng động cơ đốt trong. Xe đạt hệ số cản khí động học ở mức 0,22 để hỗ trợ tối đa cho phạm vi hoạt động. Nhà sản xuất mô tả kiểu dáng xe mang hơi hướng của một chiếc coupe. Mercedes-Benz kỳ vọng thiết kế này sẽ thu hút khách hàng tốt hơn so với các dòng EQE và EQS trước đó.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt phát sáng được cấu thành từ 1.050 chi tiết đèn riêng biệt. Cả đèn chạy ban ngày và cụm đèn hậu đều tích hợp biểu tượng ngôi sao đặc trưng của thương hiệu. Thiết kế phía đuôi xe cũng được lấy cảm hứng từ mẫu Concept GT XX ra mắt năm 2025.

Không gian nội thất của C-Class điện được trang bị màn hình MBUX Hyperscreen tùy chọn với kích thước 39,1 inch. Màn hình này bao phủ toàn bộ bảng điều khiển và sử dụng công nghệ đèn nền ma trận với hơn 1.000 vùng LED độc lập. Hệ thống này cho phép người lái và hành khách sử dụng các chức năng giải trí riêng biệt. Cách tiếp cận này khác biệt so với BMW i3 vốn sử dụng màn hình cảm ứng dạng máy tính bảng nhỏ kết hợp dải hiển thị dưới kính chắn gió.

Hãng xe Đức tập trung vào yếu tố sang trọng cho khoang cabin để định vị xe như một phiên bản thu nhỏ của dòng S-Class. Ghế trước có các tùy chọn cao cấp như massage, thông gió và âm thanh 4D. Khách hàng có thể lựa chọn cửa sổ trời toàn cảnh tích hợp 162 ngôi sao phát sáng có khả năng đổi màu theo đèn nội thất.

Về khả năng vận hành, phiên bản C400 ra mắt đầu tiên sử dụng hai động cơ điện cho tổng công suất 482 mã lực. C400 có thể đạt vận tốc 97 km/h từ vị trí đứng yên trong thời gian 3,9 giây.

Xe được trang bị bộ pin có dung lượng khả dụng 94 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, mẫu xe này đạt phạm vi hoạt động tối đa là 762 km. Con số này thấp hơn so với mức 905 km mà đối thủ BMW i3 công bố trước đó.Tuy nhiên, xe vẫn hứa hẹn đạt mức trên 644 km theo tiêu chuẩn EPA. Tại các trạm sạc nhanh DC tương thích, C-Class điện có thể nạp thêm 325 km phạm vi hoạt động trong vòng 10 phút.

Mẫu xe điện này được trang bị cốp cả trước và sau.

Khung gầm của C400 tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén kết hợp giảm chấn dự đoán dựa trên dữ liệu bản đồ để thích ứng với mặt đường. Hệ thống lái trục sau với góc quay 4,5 độ giúp xe đạt bán kính quay vòng 11,2 mét. Trang bị này giúp tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị và giữ ổn định ở tốc độ cao.

Nền tảng phần mềm MB.OS mới nhất đóng vai trò điều hành toàn bộ trải nghiệm trên xe. Hệ thống hỗ trợ cập nhật qua mạng và tích hợp trợ lý giọng nói dựa trên trí tuệ nhân tạo. Xe sử dụng hệ thống hỗ trợ lái MB.DRIVE ASSIST PRO đạt cấp độ 2. Mercedes-Benz cho biết hãng đang tạm dừng triển khai khả năng tự lái cấp độ 3 trên dòng xe này để tập trung vào tính năng hỗ trợ lái từ điểm này đến điểm khác.

Thị trường Hoa Kỳ sẽ là nơi đầu tiên đón nhận mẫu C-Class thuần điện trước khi mở rộng ra các khu vực khác. Hiện tại các thông tin về giá bán và chi tiết phiên bản hiệu suất cao AMG vẫn chưa được công bố. Người tiêu dùng sẽ phải cân nhắc giữa mẫu xe điện mới này hoặc phiên bản C-Class nâng cấp sử dụng động cơ đốt trong sắp tới.