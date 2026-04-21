Honda Square X125 về Việt Nam: Giá bán đắt hơn SH, kiểu dáng ‘dị’ như kei-car

Theo Vĩnh Phúc | 21-04-2026 - 07:25 AM | Thị trường

Giữa những cái tên quen thuộc như Honda SH 125i hay Honda Super Cub C125, Honda Square X125 xuất hiện như một hướng đi riêng trong tầm giá.

Không còn dừng lại ở mức hàng hiếm trưng bày như thời điểm cách đây không lâu, Honda Square X125 đã nhanh chóng có lô xe với số lượng khoảng chục chiếc đưa về Việt Nam thông qua một đại lý nhập khẩu xe tư nhân. Xe được nhập khẩu từ Trung Quốc, phân phối với 3 màu sắc trắng, xanh lục và vàng cát, đi kèm mức giá 88 triệu đồng.

Honda Square X125 không đi theo lối mòn quen thuộc của xe tay ga đô thị. Tổng thể vuông vức, các đường nét dứt khoát cùng tỷ lệ thân xe ngắn gọn khiến nhiều người liên tưởng đến "người anh em" Honda Zoomer – mẫu xe từng tạo nên một làn sóng chơi xe cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, Square X125 được phát triển theo hướng hiện đại hơn, kết hợp giữa yếu tố địa hình và phong cách năng động.

Với kích thước 1.781 x 778 x 1.107 mm (dài x rộng x cao) cùng kiểu dáng vuông vức đặc trưng, mẫu xe này tạo cảm giác gọn gàng nhưng vẫn đủ hầm hố khiến nhiều người chú ý. Chiều cao yên 740 mm giúp tiếp cận dễ dàng với nhiều nhóm khách hàng, trong khi khoảng sáng gầm 161 mm cùng bộ lốp đa địa hình mở ra khả năng di chuyển linh hoạt hơn.

Trang bị trên Honda Square X125 đi theo hướng thực dụng. Xe sử dụng mâm đúc với bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch, kết hợp hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS ở cả hai bánh. Hệ thống treo trước dạng ống lồng đi kèm ống che bảo vệ, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo đôi. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD 5 inch, chìa khóa thông minh và cổng sạc USB Type A/C đặt dưới tay lái.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở thiết kế yên sau có thể dựng thẳng 90 độ, tạo thành tựa lưng cho người ngồi lái nếu di chuyển một mình.

Về vận hành, Honda Square X125 trang bị động cơ eSP dung tích 125 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,3 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm, kết hợp hộp số vô cấp. Thông số này không quá nổi bật nếu so với các dòng xe tay ga truyền thống, nhưng vẫn đủ dùng và tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày kết hợp trải nghiệm.

Với giá bán gần 90 triệu đồng, Square X125 đứng ngang hàng với những cái tên quen thuộc như Honda SH 125i hay Honda Super Cub C125. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh trực diện về tiện nghi hay thương hiệu, mẫu xe này chọn hướng đi khác là đánh vào cá tính và khả năng cá nhân hóa.

Rebel Motor – đơn vị nhập khẩu – cho biết lô xe Square X125 này chỉ phân phối ở TP.HCM và một cửa hàng vừa khai trương ở Cà Mau. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng phân phối ở toàn bộ hệ thống trên toàn quốc", đại diện đơn vị chia sẻ.

