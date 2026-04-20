Ai nói Toyota không biết làm ô tô điện: Hãng vừa ra mắt mẫu xe lớn hơn Camry, ngập trang bị mà giá chỉ tương đương 560 triệu

Còn bảy tháng nữa là đến Black Friday, nhưng có vẻ như Toyota muốn tháng 11 đến sớm với các khách hang của mình. Hãng xe này đã nhận được tới 3.100 đơn đặt hàng cho mẫu sedan điện mới của mình chỉ trong giờ đầu tiên sau khi mởbán, điều này nghe có vẻ điên rồ cho đến khi bạn biết giá của nó.

BZ7 là mẫu xe điện cỡ lớn của Toyota tại Trung Quốc, được ra mắt thông qua liên doanh GAC-Toyota. Nó to lớn và tích hợp nhiều công nghệ thông minh, nhưng giá cả lại cực kỳ phải chăng. Giá khởi điểm từ 147.800 tệ, tương đương khoảng 21.500 đô la Mỹ (khoảng 566 triệu đồng), và lên đến 199.800 yên, khoảng 29.000 đô la Mỹ (763 triệu đồng).

Thị trường nội địa Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt đến nỗi người mua không thiếu những món hời, nhưng ngay cảnhư vậy, bZ7 vẫn có vẻ là một lựa chọn đáng giá. Với chiều dài 5.130 mm (202 inch) và chiều dài cơ sở 3.020 mm (118,9 inch), nó lớn hơn cả Tesla Model S, nhưng lại có giá thấp hơn cả Model 3, vốn có giá khởi điểm từ 236.500 yên (34.500 đô la) tại Trung Quốc.

Chiếc bZ lớn nhất không phải là Model S Plaid, với công suất cực đại 278 mã lực (282 PS / 207 kW), nhưng các tùy chọn pin bao gồm các gói LFP 71 kWh và 88 kWh, cho phạm vi hoạt động CLTC được công bố lên đến 440 dặm (710 km) tùy thuộc vào phiên bản. Toyota cũng cho biết sạc nhanh có thể bổ sung thêm 186 dặm (300 km) trong 10 phút.

Và mặc dù nó sẽ không thắng nhiều cuộc đua tốc độ, nhưng nó sẽ gây ấn tượng với nhiều người lái xe bằng công nghệ của mình. Ghế trước không trọng lực tùy chọn cung cấp các chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Màn hình trung tâm 15,6 inch nổi chiếm phần lớn bảng điều khiển, được hỗ trợ bởi màn hình nhỏ hơn dành cho người lái và màn hình hiển thị trên kính chắn gió.

Khoang cabin sử dụng hệ thống HarmonyOS của Huawei trên màn hình trung tâm 15,6 inch nổi, và tích hợp với hệ sinh thái nhà thông minh của Xiaomi, nghĩa là người lái có thể tương tác với các thiết bị gia đình từ trong xe. Khách hang cũng có thể tùy chọn gói hỗ trợ lái xe tiên tiến với lidar gắn trên nóc xe, năm radar sóng milimét, 11 camera độ nét cao và 10 radar siêu âm.

Đó là 27 cảm biến để giữ an toàn cho bạn, hoặc chỉ là 27 rắc rối về điện cho chủ sở hữu xe cũ sau một thập kỷ nữa, tùy thuộc vào quan điểm của bạn.

Hiện các mẫu ô tô điện dòng bZ của Toyota chưa có mặt tại thị trường Việt Nam. Hãng sản xuất Nhật Bản vẫn đang tập trung nhiều vào các mẫu xe xăng phủ kín phân khúc, kết hợp với các mẫu hybrid dạng HEV để cung cấp them lựa chọn cho người tiêu dung Việt. Cả dòng xe xăng và xe hybrid của Toyota đều có doanh số đứng đầu thị trường trong nước.