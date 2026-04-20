Đột kích một căn nhà lúc 1 giờ sáng, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ hóa chất, tịch thu hàng nghìn lít dung dịch và máy trộn công nghiệp

Lực lượng chức năng tại huyện Mandsaur, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) vừa triệt phá một cơ sở nghi sản xuất sữa nhân tạo quy mô lớn, thu giữ lượng lớn hóa chất và nguyên liệu đủ để sản xuất khoảng 25.000 lít sữa giả, theo ước tính của các chuyên gia thuộc Sở Thực phẩm.

Cuộc đột kích diễn ra vào khoảng 1h30 sáng cuối tuần tại làng Chachavda Chokatiya, khu vực gần hồ chứa Gandhi Sagar, thuộc địa bàn đồn cảnh sát Garoth. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hàng loạt vật liệu không thể sử dụng trong quy trình sản xuất sữa thông thường, bao gồm urê, xút ăn da, axit sulfuric, hóa chất công nghiệp và sữa bột, cùng khoảng 700 lít sữa thành phẩm nghi là sữa tổng hợp.

Theo nhận định ban đầu, cơ sở này có dấu hiệu sản xuất sữa nhân tạo bằng cách pha trộn các hóa chất nhằm giả lập thành phần dinh dưỡng, trong đó xút ăn da và urê được sử dụng để tạo bọt và tăng độ “giống sữa”, còn các hóa chất khác giúp nâng hàm lượng chất béo giả. Lượng hóa chất thu giữ cho thấy quy mô sản xuất có thể lên tới 5.000–10.000 lít mỗi ngày.

Cảnh sát cũng bắt giữ một nghi phạm là nam thanh niên đến từ Agra. Người này tự nhận là “nhà hóa học” và được cho là đã thuê một nhà kho của người dân địa phương để vận hành cơ sở sản xuất. Theo Trưởng đồn cảnh sát Garoth Harish Rathore, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về việc một loại “sữa” pha hóa chất đang được sản xuất và phân phối ra thị trường trước khi tiến hành đột kích.

Điều tra bước đầu cho thấy sản phẩm từ cơ sở này không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn được vận chuyển đến các thành phố lân cận, thậm chí cung cấp cho các đám cưới và sự kiện đông người. Cơ sở hoạt động trong hai phòng kín, với quy trình sản xuất khép kín nhằm tránh bị phát hiện.

Toàn bộ mẫu sữa thu giữ đã được chuyển đến phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm chất lượng. Nhà chức trách cho biết sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo dựa trên kết quả phân tích và mở rộng điều tra để làm rõ liệu đây có phải là một phần của đường dây sản xuất sữa giả có tổ chức hay không.

Trước đó chỉ vài ngày, lực lượng chức năng tại Mandsaur cũng phát hiện một cơ sở khác tại khu vực Kotda Buzurg với dấu hiệu tương tự. Tại đây, khoảng 2.000 lít sữa, 200 lít hóa chất và một loại bột nghi dùng để pha chế sữa đã bị thu giữ. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, và toàn bộ 2.000 lít sữa đã bị tiêu hủy theo lệnh của cơ quan chức năng.

Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện làm dấy lên lo ngại về sự tồn tại của các đường dây sản xuất sữa giả tại khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Cảnh sát cho biết đang tiếp tục thẩm vấn các nghi phạm để truy vết những cá nhân liên quan và làm rõ chuỗi cung ứng đứng sau hoạt động này.