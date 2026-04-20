Mẫu xe điện tầm giá 800 triệu bán tại Việt Nam sắp có phiên bản mới: Sạc đầy chỉ mất 9 phút, đi từ Hà Nội đến Huế không cần tiếp nhiên liệu

Theo Car New China (CNC), thương hiệu xe điện BYD vừa thông báo kế hoạch ra mắt mẫu Atto 3 thế hệ mới tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Mẫu xe này có sự thay đổi toàn diện về cả thiết kế lẫn thông số kỹ thuật so với các phiên bản tiền nhiệm.

Trước khi công bố chính thức, các hình ảnh và dữ liệu kỹ thuật của xe đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố trong quá trình kiểm định.

Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe điện Atto 3 thế hệ tiếp theo sở hữu phần đầu xe dạng kín cùng cụm đèn pha thanh mảnh. Thiết kế mái và các cột trụ màu đen tạo điểm nhấn tương phản. Cụm đèn hậu được thiết kế theo dạng đơn kéo dài. Xe cung cấp cho người dùng hai lựa chọn mâm xe với kích thước 18 inch hoặc 19 inch tùy theo phiên bản.

Kích thước của xe điện Atto 3 mới cũng có sự điều chỉnh đáng kể. Chiều dài đạt 4.665 mm, chiều rộng là 1.895 mm và chiều cao ở mức 1.675 mm. So với thế hệ hiện tại, mẫu xe này dài hơn 210 mm, rộng hơn 20 mm và cao hơn 60 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 50mm, đạt 2.770 mm, giúp không gian bên trong được cải thiện.

Nội thất của mẫu xe điện BYD Atto 3 mới được rò rỉ.

Hệ thống truyền động trên xe điện Atto 3 thế hệ thứ ba được xây dựng dựa trên nền tảng dẫn động cầu sau. Xe sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) do công ty con FinDreams sản xuất.

Phiên bản tiêu chuẩn trang bị gói pin dung lượng 57,545 kWh đi kèm động cơ điện có công suất 200 kW, tương đương 268 mã lực. Phiên bản này có khả năng di chuyển quãng đường 540 km sau một lần sạc đầy.

Phiên bản cao cấp hơn sử dụng pin dung lượng 68,547 kWh kết hợp với động cơ điện công suất 240 kW, tương đương 322 mã lực. Quãng đường di chuyển tối đa của phiên bản này đạt 630 km, tương đương quãng đường từ trung tâm Hà Nội vào đến Huế.

Điểm nổi bật nhất trên mẫu xe điện mới là công nghệ sạc nhanh tích hợp. Hệ thống này cho phép sạc pin từ mức 10% lên 70% chỉ trong thời gian 5 phút, sạc từ 10% lên mức 97%, người dùng cần khoảng 9 phút. Ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ âm 30 độ C, thời gian sạc pin cũng chỉ tăng thêm khoảng 3 phút.

Nội thất của Atto 3 thế hệ mới được tối giản hóa với vô lăng hai chấu và cần số gắn trên cột lái. Khoang lái được trang bị cụm đồng hồ LCD cùng màn hình cảm ứng lớn đặt nổi. Xe cũng sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD để hỗ trợ người điều khiển. Khu vực bệ trung tâm bao gồm bộ sạc điện thoại không dây, hốc đựng cốc và ngăn chứa đồ ẩn bên dưới.

Doanh số của mẫu xe điện này có xu hướng giảm sâu tại thị trường Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, doanh số của BYD Atto 3 tại Trung Quốc đang có xu hướng giảm mạnh. Trong quý 1/2026, mẫu xe điện này chỉ bán được 10.675 chiếc, giảm 73,2% so với cùng kỳ năm trước.

Việc ra mắt thế hệ thứ ba với nhiều nâng cấp về công nghệ được coi là nỗ lực của hãng nhằm cải thiện tình hình kinh doanh tại thị trường nội địa. Hiện tại, BYD vẫn đang bán mẫu Atto 3 Evo tại các thị trường quốc tế với thiết kế và hệ thống truyền động khác biệt hoàn toàn so với mẫu xe sắp ra mắt tại Bắc Kinh.