Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên ra mắt sedan giá chưa tới 500 triệu đồng: ngang cỡ Toyota Camry, siêu tiết kiệm xăng

Hãng xe Trung Quốc Geely Auto vừa chính thức khởi động chương trình nhận đặt trước cho mẫu sedan plug-in hybrid hoàn toàn mới mang tên Geely Galaxy Starshine 7, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của dòng xe Geely Galaxy trong phân khúc xe điện hóa phổ thông.

Theo công bố, Starshine 7 được mở bán trước từ ngày 16/4 với 4 phiên bản, có mức giá dao động từ 112.800 đến 142.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 435 – 552 triệu đồng). Đây là khoảng giá vốn được xem là “điểm nóng” cạnh tranh tại Trung Quốc, nơi các mẫu sedan hybrid cắm điện (PHEV) đang ngày càng chiếm ưu thế trong nhóm xe gia đình.

Về định vị, Starshine 7 hướng đến phân khúc sedan cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BYD Qin L hay BYD Seal 06. Tuy nhiên, mẫu xe của Geely được bổ sung nhiều trang bị vốn hiếm thấy trong tầm giá, như hệ dẫn động bốn bánh (AWD) điện và hệ thống treo thích ứng.

Xe sở hữu kích thước dài 4.958 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.505 mm và trục cơ sở 2.852 mm, nhỉnh hơn một số mẫu cùng phân khúc. Thiết kế ngoại thất mang phong cách đặc trưng của dòng Galaxy với lưới tản nhiệt dạng “thác nước”, dải đèn LED kéo dài phía trước và cụm đèn hậu nối liền toàn chiều ngang thân xe.

Không gian nội thất tập trung vào yếu tố công nghệ với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch sử dụng hệ điều hành Flyme Auto 2. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 16 loa, đèn nội thất đa màu, cùng khả năng điều khiển bằng giọng nói đa vùng. Ở các phiên bản cao cấp, người dùng còn có thêm các tiện nghi như ghế sưởi, thông gió và nhớ vị trí.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Starshine 7 tích hợp hệ thống G-ASD H3 với 26 cảm biến, bao gồm camera, radar sóng mm và cảm biến siêu âm. Hệ thống này hỗ trợ nhiều tính năng như lái bán tự động trên cao tốc (NOA) và đỗ xe tự động.

Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe nằm ở hệ truyền động hybrid thế hệ mới Leishen AI Hybrid 2.0 (còn gọi là Thor). Phiên bản dẫn động 4 bánh sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 312 kW và mô-men xoắn 526 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 5,4 giây. Động cơ xăng 1.5L đi kèm có hiệu suất nhiệt lên tới 47,26%, giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu ngay cả khi pin yếu.

Bộ pin dung lượng khoảng 28,5 kWh cho phép xe vận hành thuần điện tối đa khoảng 170 km – một con số đáng chú ý trong phân khúc. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết và giảm chấn thích ứng nhằm cải thiện khả năng vận hành.

Theo kế hoạch, Starshine 7 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt từ đầu tháng 4/2026 sau khi hoàn tất các bài kiểm tra, bao gồm thử nghiệm tại đường đua Silverstone. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ lực trong chiến lược mở rộng của Geely Galaxy ở mảng xe điện hóa.

Về thị trường, Geely Galaxy đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh tại Trung Quốc. Doanh số từng đạt đỉnh vào cuối năm 2025 trước khi điều chỉnh trong đầu năm 2026, với mức dao động khoảng 50.000 – 60.000 xe/tháng trong quý I. Dù có sự chững lại ngắn hạn, xu hướng tăng trưởng chung vẫn được duy trì.

Sự xuất hiện của Starshine 7 cho thấy các hãng xe Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh cạnh tranh trong phân khúc sedan điện hóa giá phổ thông, nơi người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng cao hơn về công nghệ, hiệu năng và chi phí vận hành.