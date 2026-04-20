Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Thái Lan và Campuchia

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng và giá trị. Cụ thể, tổng lượng xuất khẩu đạt hơn 810 nghìn tấn, kim ngạch vượt 360 triệu USD, tăng khoảng 35% về lượng và gần 60% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 3, xuất khẩu phân bón đạt hơn 358 nghìn tấn, tương ứng giá trị hơn 172 triệu USD, tăng lần lượt 34% và tới 90% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 444 USD/tấn, tăng gần 18,5%, phản ánh xu hướng giá phân bón thế giới đi lên trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn.

Về thị trường, Campuchia tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 19% tổng lượng xuất khẩu. Dù tỷ trọng có giảm nhẹ so với cùng kỳ, lượng xuất sang thị trường này vẫn tăng hơn 6%, đạt trên 150 nghìn tấn, với kim ngạch hơn 62 triệu USD. Nhu cầu tăng chủ yếu đến từ việc mở rộng sản xuất nông nghiệp tại quốc gia láng giềng.

Đáng chú ý, xuất khẩu phân bón sang một số thị trường khác trong khu vực tăng trưởng đột biến. Trong đó, Thái Lan ghi nhận mức tăng rất mạnh tới 356%, đặc biệt trong tháng 3 với sản lượng nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 12 nghìn tấn, cao gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân được cho là do quốc gia này đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu từ Trung Đông. Hiện nước này chỉ còn khoảng 1 tháng dự trữ phân bón trong kịch bản gián đoạn kéo dài.

Bên cạnh Thái Lan, Philippines cũng ghi nhận mức tăng trưởng 111%, với tỷ trọng tăng từ 4% lên 7% trong quý I năm nay. Theo Nikkei Asia, Philippines đang nổi lên là quốc gia dễ bị tổn thương nhất ở Đông Nam Á trước những gián đoạn nguồn cung phân bón, khi các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông đe dọa việc vận chuyển kịp thời các nguyên liệu đầu vào nông nghiệp thiết yếu.

Trong tình hình đó, năng lực sản xuất trong nước của Việt Nam tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Tổng công suất sản xuất phân bón ure hiện đạt khoảng 2,7 triệu tấn mỗi năm, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn sẵn sàng cho xuất khẩu. Đáng chú ý, nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu được đảm bảo từ các mỏ khí trong nước thông qua hợp đồng dài hạn, giúp hoạt động sản xuất ít bị ảnh hưởng bởi biến động quốc tế.

Bên cạnh đó, chính sách thuế giá trị gia tăng 5% áp dụng từ giữa năm 2025 cũng góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt khi so sánh với hàng nhập khẩu.

Một số doanh nghiệp lớn trong ngành ghi nhận kết quả tích cực. Đạm Cà Mau duy trì nguồn khí ổn định và tiếp tục mở rộng xuất khẩu, trong khi Đạm Phú Mỹ sau đợt bảo dưỡng đầu năm đã vận hành tối đa công suất, giúp sản lượng vượt kế hoạch và đảm bảo nguồn cung cho cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu còn nhiều biến động, đà tăng trưởng xuất khẩu trong quý I cho thấy Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội để mở rộng thị phần, đồng thời khẳng định vai trò là một trong những nguồn cung quan trọng trong khu vực.