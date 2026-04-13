Trung Quốc, Trung Đông báo tin vui đến Việt Nam

Khánh Vy | 13-04-2026 | Thị trường

Trung Quốc, Thái Lan, UAE liên tục mang tin vui đến cho Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu thanh long của Việt Nam đang ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2026, sau giai đoạn tăng trưởng chậm trong các năm trước.

Cụ thể, trong tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt hơn 60 triệu USD, tăng khoảng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế hai tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 108,5 triệu USD, tăng 14%.

Đáng chú ý, bức tranh xuất khẩu thanh long năm nay ghi nhận sự mở rộng rõ nét về thị trường. Bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc, nhiều khu vực mới đang tăng trưởng mạnh. Trong đó, Thái Lan nổi lên như một điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 9,2 triệu USD trong hai tháng đầu năm, tăng hơn 2,7 lần so với cùng kỳ.

Không chỉ trong khu vực ASEAN, nhu cầu tại Trung Đông cũng gia tăng đáng kể. Riêng thị trường UAE ghi nhận mức tăng hơn 57%, góp phần đa dạng hóa đầu ra cho trái thanh long Việt Nam. Tại thị trường này, giá bán lẻ thanh long có thể lên tới hơn 100.000 đồng/kg, phản ánh giá trị gia tăng cao khi sản phẩm được phân phối qua các kênh cao cấp.

Ở các thị trường phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc, thanh long Việt Nam không chỉ được tiêu thụ dưới dạng tươi mà còn được chế biến thành nhiều sản phẩm như nước ép, trái cây sấy hay thực phẩm chức năng. Nhờ đó, giá trị thương mại có thể tăng gấp nhiều lần so với xuất khẩu thô.

Nguyên nhân chính thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng trong giai đoạn đầu năm đến từ yếu tố mùa vụ. Thời điểm cận Tết Nguyên đán thường chứng kiến nhu cầu tiêu thụ trái cây tăng cao tại nhiều quốc gia. Đồng thời, đây lại là giai đoạn nghịch vụ ở một số nước trồng thanh long, khiến nguồn cung toàn cầu giảm, tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam.

Dù mở rộng sang nhiều thị trường mới, Trung Quốc vẫn là đối tác tiêu thụ lớn nhất của thanh long Việt Nam. Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 66,5 triệu USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn sụt giảm. Trước đây, thị trường này từng chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam.

Diễn biến tích cực của xuất khẩu cũng góp phần cải thiện giá tại thị trường nội địa. Hiện thanh long ruột trắng dao động khoảng 10.000–15.000 đồng/kg, trong khi thanh long ruột đỏ đạt khoảng 15.000–25.000 đồng/kg, tăng so với giai đoạn trước.

Về vùng trồng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là trung tâm sản xuất lớn, với Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp) và Long An (nay thuộc Tây Ninh) giữ vai trò chủ lực. Nhiều địa phương đang đẩy mạnh canh tác theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ và xây dựng chuỗi liên kết phục vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, nguồn cung thanh long hiện không còn dồi dào như trước. Diện tích trồng tại một số địa phương đã thu hẹp do giá thấp kéo dài trong những năm qua. Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi và dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến năng suất, khiến sản lượng ở một số vùng giảm.

Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị chế biến được xem là hướng đi quan trọng để ngành thanh long duy trì đà phục hồi và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ Nga và Trung Quốc

Khánh Vy

Dầu lại bật tăng 8% do Mỹ doạ phong toả các cảng của Iran sau khi đàm phán hoà bình thất bại

Dầu lại bật tăng 8% do Mỹ doạ phong toả các cảng của Iran sau khi đàm phán hoà bình thất bại Nổi bật

Từ tham vọng EV đến cú trượt dài 16 tỷ USD: Hãng xe Nhật quen mặt với người Việt đứng trước áp lực không thể trả cổ tức

Từ tham vọng EV đến cú trượt dài 16 tỷ USD: Hãng xe Nhật quen mặt với người Việt đứng trước áp lực không thể trả cổ tức Nổi bật

Tất cả người dùng iPhone chú ý: Nhớ kỹ điều này để không bị lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Tất cả người dùng iPhone chú ý: Nhớ kỹ điều này để không bị lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

09:11 , 13/04/2026
Bất ngờ về loại rau 350.000 đồng/kg vẫn được người ở TP.HCM xem là “rẻ”

Bất ngờ về loại rau 350.000 đồng/kg vẫn được người ở TP.HCM xem là “rẻ”

09:05 , 13/04/2026
Đang di chuyển thì đàm phán Mỹ- Iran đổ bể, hai siêu tàu chở dầu lập tức quay đầu ngay trước cửa eo biển Hormuz

Đang di chuyển thì đàm phán Mỹ- Iran đổ bể, hai siêu tàu chở dầu lập tức quay đầu ngay trước cửa eo biển Hormuz

09:03 , 13/04/2026
Phát hiện 50 can nhựa chứa đẩy chất lỏng trên xe VAN sát cửa khẩu giữa đêm, lời khai tài xế hé lộ điều khó ngờ

Phát hiện 50 can nhựa chứa đẩy chất lỏng trên xe VAN sát cửa khẩu giữa đêm, lời khai tài xế hé lộ điều khó ngờ

08:06 , 13/04/2026

