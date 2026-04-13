Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi 'vua phân khúc' của Mazda CX-5 lung lay dữ dội

Đức Minh | 13-04-2026 - 10:33 AM | Thị trường

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2026 ghi nhận sức tăng trưởng mạnh mẽ từ xe điện, đồng thời chứng kiến sự thay đổi ngôi vương đầy bất ngờ tại phân khúc SUV hạng C.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường bán được 70.859 xe trong tháng 3.

Trong đó, VAMA ghi nhận doanh số 38.704 xe, VinFast thể hiện bước tiến mạnh mẽ khi bàn giao 27.609 xe đến tay khách hàng. Hyundai Thành Công khiêm tốn hơn, bán được 4.546 xe.

Trong bối cảnh toàn thị trường đang trên đà hồi phục, phân khúc SUV hạng C trở thành tâm điểm chú ý với những biến động về thứ hạng chưa từng có tiền lệ.

Tiếp bước các đàn em VF5, VF6, VinFast VF7 chính thức vượt qua Mazda CX-5 thành "vua" doanh số phân khúc C - SUV.

Cụ thể, mẫu xe đến từ Nhật Bản Mazda CX-5 đã chính thức rời khỏi vị trí dẫn đầu và nhường chỗ cho VinFast VF 7.

Mẫu xe điện này đã tạo nên bất ngờ lớn khi đạt doanh số 1.732 xe trong tháng 3/2026. Kết quả này giúp VF7 lần đầu tiên vươn lên vị trí cao nhất trong phân khúc kể từ khi ra mắt thị trường.

Việc VF 7 chiếm lĩnh ngôi vương cho thấy niềm tin của khách hàng đối với dòng xe thuần điện đang ngày càng tăng cao. Mẫu xe này thu hút người dùng nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ và các chính sách ưu đãi về trạm sạc cũng như chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Ngay sát phía sau là sự vươn lên đầy ấn tượng của Mitsubishi Destinator với 1.663 xe bán ra, vượt doanh số CX-5 trong nhóm xe xăng. Đây là minh chứng cho sức hút của "tân binh" nhà Mitsubishi đồng thời phản ánh sự thành công bước đầu của hãng xe Nhật trong việc định vị sản phẩm và đưa ra các cấu hình phù hợp với thị hiếu đa dạng của người Việt.

Trong khi đó, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 1.531 xe và tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Mặc dù số lượng xe bán ra vẫn có sự tăng trưởng nhẹ so với tháng trước nhưng tốc độ này không đủ để CX-5 bảo vệ vị thế dẫn đầu trước các đối thủ mới.

Mazda CX-5 có lần "nhường ngôi" thứ 2 kể từ tháng 6/2025 đến nay.

Xếp ở vị trí thứ tư là Ford Territory với doanh số 1.136 xe. Mẫu xe đến từ Mỹ vẫn duy trì được một tệp khách hàng ổn định nhờ không gian nội thất rộng rãi và trang bị công nghệ đa dạng.

Nhóm xếp sau bao gồm những mẫu xe: Hyundai Tucson, Honda CR-V và Kia Sportage với doanh số lần lượt là 744 xe, 681 xe và 142 xe bán ra trong tháng 3/2026.

Sự chênh lệch về doanh số giữa nhóm đầu bảng và nhóm cuối bảng cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ trong lựa chọn của người tiêu dùng.

Nhìn chung, thị trường SUV hạng C tháng 3/2026 đã xác lập một trật tự mới. Sự lên ngôi của xe điện và sự thăng tiến của các tân binh như Mitsubishi Destinator có thể buộc những dòng xe kỳ cựu phải thay đổi chiến lược.

Theo nhận định của chuyên gia, những yếu tố về giá nhiên liệu và xu hướng công nghệ xanh sẽ tiếp tục là tác nhân chính chi phối doanh số của các hãng xe trong giai đoạn tiếp theo của năm 2026.

Khách hàng Việt Nam giờ đây đã có nhiều lựa chọn hơn về cả loại hình động cơ lẫn nguồn gốc xuất xứ. Vì thế, cuộc đua giữa xe thuần điện, xe xăng và các dòng xe mới hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong những tháng tới.

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dầu lại bật tăng 8% do Mỹ doạ phong toả các cảng của Iran sau khi đàm phán hoà bình thất bại

Từ tham vọng EV đến cú trượt dài 16 tỷ USD: Hãng xe Nhật quen mặt với người Việt đứng trước áp lực không thể trả cổ tức

Các chuỗi đồ uống toàn cầu chạy đua thử nghiệm 'matcha mới': Màu tím, 'ăn ảnh' mạng xã hội và là nguyên liệu quen thuộc tại Việt Nam

11:04 , 13/04/2026
Vì sao giá xăng dầu giảm mạnh, giá gas vẫn ở mức cao?

10:45 , 13/04/2026
Sáng nay, giá bạc đồng loạt giảm

10:36 , 13/04/2026
Trung Quốc, Trung Đông báo tin vui đến Việt Nam

09:16 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên