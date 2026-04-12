Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2026 đã tiêu thụ tổng cộng 70.859 xe.

Trong đó, khối các đơn vị thành viên VAMA ghi nhận doanh số đạt 38.704 xe, tăng khoảng 21,9% so với mức 31.750 xe của cùng kỳ năm 2025.

Thương hiệu VinFast đạt mức tăng trưởng đột biến 127% so với cùng kỳ năm ngoái với 27.609 xe được bàn giao tới tay khách hàng.

Hyundai Thành Công lại ngược lại, bán 4.546 xe, giảm khoảng 15,3% so với con số 5.368 xe của tháng 3/2025.

Sự dịch chuyển cơ cấu doanh số giữa các hãng cũng cho thấy thị trường đang có những thay đổi rõ rệt về xu hướng lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng.

Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 3/2026 ghi nhận sự hiện diện của 7 mẫu xe thuần điện và 3 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Vị trí dẫn đầu thị trường thuộc về VinFast Limo Green với 6.795 xe bán ra. Mẫu xe này đã lấy lại vị trí số một với mức tăng trưởng ấn tượng gần 5.000 xe so với tháng 2/2026.

Theo các chuyên gia, sự bùng nổ của Limo Green chủ yếu đến từ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Xếp ngay sau ở vị trí thứ hai là mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 3. Trong tháng 3, mẫu xe này đạt doanh số 4.729 xe, tăng 2.455 xe so với tháng trước đó.

Tính chung sau 3 tháng đầu năm 2026, doanh số cộng dồn của VF 3 đã cán mốc 10.188 xe. Điều này khẳng định sức hút của phân khúc xe điện mini tại thị trường Việt Nam.

VinFast VF 5 giữ vị trí thứ ba với doanh số 4.218 xe trong tháng 3/2026. So với tháng 2, doanh số của VF 5 đã tăng thêm 2.617 xe. Tổng doanh số tích lũy của mẫu xe này tính đến hết quý I năm 2026 đạt 8.672 xe.

Các vị trí tiếp theo của VinFast lần lượt thuộc về VF 6, VF MPV 7 - mẫu xe mới ra mắt cuối tháng 1 nhưng doanh số đã vượt nhiều mâu xe tên tuổi trên thị trường.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe xăng có thứ hạng cao nhất trong danh sách khi đứng ở vị trí thứ sáu. Với doanh số 2.378 xe bán ra, Yaris Cross chính thức trở lại cuộc đua những mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Đây cũng là đại diện duy nhất của Toyota góp mặt trong danh sách này của tháng 3.

Các vị trí còn lại trong top 10 là VinFast Minio Green, Mitsubishi Xpander, VinFast VF 7 và Mitsubishi Destinator.﻿

Đây là 3 đại diện duy nhất chen chân được vào top 10.

Toàn cảnh thị trường ô tô tháng 3/2026 cho thấy sự thay đổi lớn trong thói quen mua sắm của người Việt. Các mẫu xe điện không chỉ xuất hiện nhiều hơn mà còn chiếm giữ những vị trí chủ chốt về doanh số.

Sự phát triển của hạ tầng trạm sạc cùng các chính sách hỗ trợ xe xanh cũng đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các hãng xe. Các thương hiệu xe truyền thống đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn từ làn sóng xe điện hóa.

Trong khi đó, các mẫu xe gầm cao và xe đa dụng vẫn là những phân khúc được quan tâm nhiều nhất. Sự xuất hiện của các tân binh như Mitsubishi Destinator hay VinFast Minio Green đã làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự sôi động của thị trường trong những tháng tiếp theo.