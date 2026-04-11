Người dùng bất ngờ đổ dồn chú ý, VinFast đón tin vui lớn từ tại một quốc gia Đông Nam Á

Khánh Vy | 11-04-2026 - 18:01 PM | Thị trường

VinFast đang nhận được sự chú ý lớn từ người dân tại quốc gia láng giềng Việt Nam.

Giữa bối cảnh giá năng lượng tăng cao, thị trường ô tô điện tại Philippines đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ. Đáng chú ý, VinFast - hãng xe đến từ Việt Nam - đang nổi lên như một nhân tố mới nhưng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Theo dữ liệu từ AutoDeal, bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô được quan tâm và chú ý nhiều nhất tại Philippines trong tháng 3/2026 đã có sự xáo trộn mạnh. Nếu như trong tháng 2, các vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về những cái tên quen thuộc như Toyota, Mitsubishi hay Ford, thì sang tháng 3, các hãng xe điện bắt đầu chiếm ưu thế.

BYD vươn lên vị trí số 1, trong khi VinFast gây bất ngờ lớn khi nhảy vọt tới 15 bậc lên vị trí thứ 3, vượt qua hàng loạt thương hiệu lâu năm như Mitsubishi, Kia hay Hyundai.

Sự thay đổi trong bảng xếp hạng diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, khiến người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí vận hành hơn. Xe điện, với lợi thế không phụ thuộc vào xăng dầu, đang trở thành lựa chọn được cân nhắc nhiều hơn tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines.

Đáng chú ý, mẫu xe điện mini VinFast VF 3 đang tạo hiệu ứng tích cực tại thị trường này. Theo đó, VF 3 đã rơi vào tình trạng "cháy hàng", thậm chí VinFast còn được người dân tại đây ví là "SoldFast", cho thấy sức hút đáng kể của dòng xe giá mềm, thiết kế nhỏ gọn và dễ tiếp cận với số đông người dùng.

Đối với VinFast, mức tăng trưởng về độ quan tâm được cho là đến từ chiến lược sản phẩm phù hợp và chính sách tiếp cận thị trường linh hoạt. Hãng xe Việt Nam không chỉ tập trung vào các dòng SUV điện mà còn nhanh chóng đưa ra những mẫu xe đô thị nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố đông đúc.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, VinFast còn đẩy mạnh các chính sách hậu mãi, trong đó nổi bật là chương trình miễn phí sạc đến hết ngày 31/03/2029. Song song, Vingroup cũng triển khai chương trình “Thu xăng Đổi điện” tại nhiều thị trường, trong đó có Philippines. Chương trình mang đến ưu đãi giảm thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy điện cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, góp phần kích thích nhu cầu trong bối cảnh chi phí nhiên liệu truyền thống tăng cao.

﻿Tại thị trường trong nước, VinFast cũng ghi dấu với doanh số 27.609 xe điện trong tháng 3. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, ngày 28/3 trở thành mốc thời gian đáng chú ý khi doanh nghiệp này hoàn tất xử lý 3.520 đơn hàng trong vòng 24 giờ. Đây là số lượng bàn giao xe điện lớn nhất trong một ngày từng được ghi nhận tại thị trường ô tô trong nước.

Khánh Vy

