Nếu 100 ngàn xe ô tô cùng sạc một lúc sẽ tác động tới hệ thống điện thế nào?

Theo Thùy Linh | 11-04-2026 - 13:13 PM | Thị trường

Nếu 100.000 xe ô tô điện cùng sạc ở trạm sạc nhanh tổng công suất sạc tức thời có thể đạt 6-12 GW, chiếm 1/8 - 1/4 công suất toàn hệ thống hiện nay.

Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2025, Việt Nam có khoảng 215.000 xe ô tô điện và gần 2,6 triệu xe máy điện.

Nhu cầu điện cho giao thông không chỉ là tổng điện năng tiêu thụ mà còn là công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng

Cục Điện lực, Bộ Công Thương tính toán nhu cầu điện phục vụ cho số xe này ước khoảng 652 triệu kWh, chỉ chiếm khoảng 0,2 - 0,3% tổng nhu cầu điện thương phẩm.

Ước tính đến năm 2030, số lượng ô tô điện sẽ đạt từ 1 đến 1,6 triệu xe ô tô, xe máy điện khoảng 8- 13 triệu xe. Nhu cầu tiêu thụ điện năng dự kiến từ 3,1 - 5,6 tỉ kWh/năm, chiếm khoảng 0,68 - 1,1% tổng nhu cầu điện thương phẩm.

Theo ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, con số này không phải là quá lớn. Tuy nhiên, nhu cầu điện cho giao thông không chỉ là tổng điện năng tiêu thụ mà còn là công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng.

Cục Điện lực dự báo nhu cầu tiêu thụ điện cho xe điện dựa trên các yếu tố: quy mô số lượng phương tiện, đặc tính tiêu thụ (kWh/km), hành vi sạc (tần suất, khung giờ, công suất sạc) và mức độ tập trung theo địa bàn. Đặc biệt ở khu vực đô thị, số lượng phương tiện tập trung rất đông.

Ông Hữu dẫn giả dụ có khoảng 100.000 xe ô tô điện cùng sạc ở trạm sạc nhanh (từ 60 đến 120 kW) thì tổng công suất sạc tức thời có thể đạt 6 đến 12 GW, tức là chiếm 1/8 đến 1/4 công suất toàn hệ thống hiện nay.

Đây là áp lực cực kỳ lớn lên hệ thống điện, đặc biệt là lưới điện trung hạ áp.

Do đó, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho rằng thách thức dài hạn không phải là tổng nhu cầu điện năng mà là việc phát triển lưới điện trung hạ áp đồng bộ với hạ tầng sạc điện, tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực tập trung dân cư và trạm sạc công cộng.

Bộ Công Thương đánh giá đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cung cấp điện thời gian tới.

Cục Điện lực sẽ chỉ đạo các đơn vị điện lực tập trung rà soát cập nhật quy hoạch phát triển điện lực địa phương (lưới điện phân phối), nghiên cứu cơ chế biểu giá điện phù hợp để khuyến khích sạc ngoài giờ cao điểm, và triển khai các trạm sạc thông minh tích hợp nguồn điện phân tán nhằm giảm áp lực công suất tức thời.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục phủ bóng thị trường: 27.600 xe điện bán ra trong tháng 3

Theo Thùy Linh

Người lao động

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục phủ bóng thị trường: 27.600 xe điện bán ra trong tháng 3

Không phải sầu riêng, loại quả cho không đầy chợ Việt được Lào, Trung Quốc đua nhau mua - nay bỗng rớt giá hơn chục lần

Siết khí thải xe máy: Đề xuất hỗ trợ vay 0% để lao động nghèo đổi xe mới

Muốn cấm nhưng không rời được: Nhập khẩu LNG Nga vào châu Âu bất ngờ tăng vọt giữa lệnh trừng phạt

Tổng thống Trump: Eo biển Hormuz sẽ mở lại 'trong thời gian rất sớm'

Yamaha ra mắt xe máy hybrid đầu tiên ở Việt Nam: Đầy đủ app, smartkey, giá từ 30,4 triệu đồng đấu Honda Vision

