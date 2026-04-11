Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2025, Việt Nam có khoảng 215.000 xe ô tô điện và gần 2,6 triệu xe máy điện.



Nhu cầu điện cho giao thông không chỉ là tổng điện năng tiêu thụ mà còn là công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng

Cục Điện lực, Bộ Công Thương tính toán nhu cầu điện phục vụ cho số xe này ước khoảng 652 triệu kWh, chỉ chiếm khoảng 0,2 - 0,3% tổng nhu cầu điện thương phẩm.

Ước tính đến năm 2030, số lượng ô tô điện sẽ đạt từ 1 đến 1,6 triệu xe ô tô, xe máy điện khoảng 8- 13 triệu xe. Nhu cầu tiêu thụ điện năng dự kiến từ 3,1 - 5,6 tỉ kWh/năm, chiếm khoảng 0,68 - 1,1% tổng nhu cầu điện thương phẩm.

Theo ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, con số này không phải là quá lớn. Tuy nhiên, nhu cầu điện cho giao thông không chỉ là tổng điện năng tiêu thụ mà còn là công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng.

Cục Điện lực dự báo nhu cầu tiêu thụ điện cho xe điện dựa trên các yếu tố: quy mô số lượng phương tiện, đặc tính tiêu thụ (kWh/km), hành vi sạc (tần suất, khung giờ, công suất sạc) và mức độ tập trung theo địa bàn. Đặc biệt ở khu vực đô thị, số lượng phương tiện tập trung rất đông.

Ông Hữu dẫn giả dụ có khoảng 100.000 xe ô tô điện cùng sạc ở trạm sạc nhanh (từ 60 đến 120 kW) thì tổng công suất sạc tức thời có thể đạt 6 đến 12 GW, tức là chiếm 1/8 đến 1/4 công suất toàn hệ thống hiện nay.

Đây là áp lực cực kỳ lớn lên hệ thống điện, đặc biệt là lưới điện trung hạ áp.

Do đó, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho rằng thách thức dài hạn không phải là tổng nhu cầu điện năng mà là việc phát triển lưới điện trung hạ áp đồng bộ với hạ tầng sạc điện, tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực tập trung dân cư và trạm sạc công cộng.

Bộ Công Thương đánh giá đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cung cấp điện thời gian tới.

Cục Điện lực sẽ chỉ đạo các đơn vị điện lực tập trung rà soát cập nhật quy hoạch phát triển điện lực địa phương (lưới điện phân phối), nghiên cứu cơ chế biểu giá điện phù hợp để khuyến khích sạc ngoài giờ cao điểm, và triển khai các trạm sạc thông minh tích hợp nguồn điện phân tán nhằm giảm áp lực công suất tức thời.