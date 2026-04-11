Muốn cấm nhưng không rời được: Nhập khẩu LNG Nga vào châu Âu bất ngờ tăng vọt giữa lệnh trừng phạt

Hữu Bách | 11-04-2026 - 11:11 AM | Thị trường

Dù đặt mục tiêu chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga, Liên minh châu Âu (EU) lại bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga trong quý I/2026.

Liên minh châu Âu (EU) đã mua tới 97% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được sản xuất tại dự án Yamal LNG của Novatek trong quý I năm nay làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ năm 2027.

Dù đã nỗ lực tìm nguồn cung thay thế và giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, EU dường như gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung khác với mức giá cạnh tranh. Điều này khiến lượng LNG nhập khẩu từ dự án Yamal LNG tăng 17%, đạt tổng cộng 5 triệu tấn trong ba tháng đầu năm, theo dữ liệu của Kpler được Financial Times dẫn lại.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, các nước EU đã mua 69 trong tổng số 71 chuyến hàng LNG được vận chuyển từ bán đảo Yamal ở phía tây Siberia. Riêng tháng 3, EU tiếp nhận 25 chuyến hàng, mức cao nhất trong quý, tương đương 1,8 triệu tấn LNG.

Financial Times cho biết tổng chi phí cho lượng LNG từ Yamal trong quý I lên tới 2,88 tỷ USD, trong bối cảnh giá khí đốt tăng mạnh do nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn.

Các nước EU hiện đang bước vào giai đoạn đầu của lệnh cấm khí đốt Nga, dự kiến có hiệu lực từ 25/4, khi các doanh nghiệp châu Âu sẽ không được mua LNG Nga theo các hợp đồng giao ngay.

Theo kế hoạch, lệnh cấm hoàn toàn LNG Nga sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2027, trong khi khí đốt Nga vận chuyển qua đường ống sẽ bị cấm từ mùa thu năm 2027.

Tuy nhiên, thời điểm áp dụng lệnh cấm được đánh giá là không thuận lợi. Sau mùa đông, các nước châu Âu đã tiêu hao đáng kể lượng khí dự trữ và cần bắt đầu quá trình tái nạp kho dự trữ, ngay cả khi nhu cầu khí đốt đang ở mức thấp theo mùa.

Việc cấm các giao dịch LNG Nga trên thị trường giao ngay có thể khiến nguồn cung khí đốt tại châu Âu tiếp tục bị thắt chặt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar hiện cũng không còn dồi dào như trước.

Hữu Bách

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
nga, châu âu

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục phủ bóng thị trường: 27.600 xe điện bán ra trong tháng 3

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục phủ bóng thị trường: 27.600 xe điện bán ra trong tháng 3 Nổi bật

Không phải sầu riêng, loại quả cho không đầy chợ Việt được Lào, Trung Quốc đua nhau mua - nay bỗng rớt giá hơn chục lần

Không phải sầu riêng, loại quả cho không đầy chợ Việt được Lào, Trung Quốc đua nhau mua - nay bỗng rớt giá hơn chục lần Nổi bật

Tổng thống Trump: Eo biển Hormuz sẽ mở lại 'trong thời gian rất sớm'

Tổng thống Trump: Eo biển Hormuz sẽ mở lại 'trong thời gian rất sớm'

10:38 , 11/04/2026
Yamaha ra mắt xe máy hybrid đầu tiên ở Việt Nam: Đầy đủ app, smartkey, giá từ 30,4 triệu đồng đấu Honda Vision

Yamaha ra mắt xe máy hybrid đầu tiên ở Việt Nam: Đầy đủ app, smartkey, giá từ 30,4 triệu đồng đấu Honda Vision

10:20 , 11/04/2026
Nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng tăng mạnh, vì sao giá gas vẫn leo thang?

Nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng tăng mạnh, vì sao giá gas vẫn leo thang?

10:01 , 11/04/2026
Giá cà phê hôm nay 11-4: Arabica bật tăng, Việt Nam vượt Brazil về xuất khẩu

Giá cà phê hôm nay 11-4: Arabica bật tăng, Việt Nam vượt Brazil về xuất khẩu

09:40 , 11/04/2026

