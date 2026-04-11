Giá cà phê hôm nay 11-4: Arabica bật tăng, Việt Nam vượt Brazil về xuất khẩu

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng 11-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê hôm nay trên sàn London – Anh tăng dưới 0,5% đối với Robusta, trong khi Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng 1,78%-2,19%.

Ở kỳ hạn tháng 5-2026, giá Robusta tăng 14 USD/tấn, lên 3.324 USD; giá Arabica tăng 140 USD, lên 6.620 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ ít điều chỉnh so với mức 85.700 đồng/kg vào hôm qua.

Giá Arabica tăng tốt nhờ nhiều thông tin tích cực hỗ trợ, như số liệu xuất khẩu cà phê của Brazil (chủ yếu là Arabica) trong tháng 3-2026 chỉ đạt gần 151.300 tấn, giảm đến 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tồn kho cà phê tại các cảng châu Âu – thị trường nhập khẩu số 1 thế giới – mới đây cũng cho thấy lượng Arabica sụt giảm mạnh hơn nhiều so với Robusta.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam (chủ yếu là Robusta) trong tháng 3-2026 vọt lên 222.370 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong tháng 3-2026, Việt Nam đã vượt Brazil về xuất khẩu cà phê các loại. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới trong tháng này.

Năm 2025, Brazil xuất khẩu khoảng 2,18 triệu tấn cà phê, trong khi Việt Nam là 1,59 triệu tấn - tương ứng cao hơn sản lượng của Việt Nam khoảng 37%.

Việt Nam đang dần thu hẹp khoảng cách với Brazil trong việc cung ứng cà phê ra thế giới.