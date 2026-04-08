Mô hình quán cà phê nào sẽ nở rộ trong thời gian tới?

Ngày 8-4, iPOS.vn và Nestlé Professional công bố Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực (F&B) tại Việt Nam năm 2025 và xu hướng năm 2026 với nhiều dự báo đáng chú ý.

Khuyến khích khách ngồi lâu

Đối với mảng cà phê, mô hình “cà phê đa công năng” được dự báo sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong năm 2026 và còn kéo dài nhiều năm tới.

Mô hình này đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu như học tập, làm việc, thư giãn và gặp gỡ trong một không gian duy nhất.

Khác với quán cà phê truyền thống, điểm hấp dẫn của mô hình này là khuyến khích khách ngồi lại lâu, hình thành cộng đồng người dùng ổn định. Không gian vì thế luôn đông vừa phải, tạo cảm giác ấm cúng, năng động thay vì vắng vẻ.

Thực khách, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng, có xu hướng tìm kiếm những “điểm chạm cảm xúc” thông qua sự hiện diện của những người xung quanh để giảm áp lực tâm lý. Tại TPHCM, một số mô hình còn mở cửa 24/7 nhằm phục vụ sinh viên và người làm việc tự do.

Sự phát triển của “cà phê đa công năng” cũng giúp dung hòa giữa quán cà phê thông thường và mô hình cà phê học tập hay làm việc chung vốn yêu cầu sự im lặng tuyệt đối.

Xu hướng mới hướng đến không gian có chuẩn mực vừa phải. Ở đó, khách tự giác nói chuyện nhỏ, tạo tiếng ồn nền nhẹ nhàng thay vì tĩnh lặng hoàn toàn.

Một lợi thế khác là mô hình này có thể tận dụng các mặt bằng lớn với giá thuê trên mỗi mét vuông thấp hơn, thường nằm ở vị trí không quá đắc địa nhưng đủ rộng để bố trí chỗ ngồi thoải mái và bãi giữ xe. Điều này giúp quán tối ưu chi phí trong bối cảnh áp lực vận hành ngày càng tăng.

Các mô hình quán cà phê dành cho khách ngồi lâu sẽ nở rộ sắp tới

Sẽ có khoảng 4.100 quán ăn, quán cà phê mở mới

Báo cáo cũng cho thấy trong năm 2025, khoảng giá 35.000-50.000 đồng/ly được xem là “vùng giá lõi” của thị trường đồ uống và là khu vực cạnh tranh khốc liệt nhất. Tỉ lệ khách thỉnh thoảng đến quán tập trung ở mức giá này đạt 35%, còn nhóm khách thường xuyên đạt 38,25%.

Ngoài cà phê dành cho khách ngồi lâu, các mô hình F&B như quán nướng sân vườn và thức ăn nhanh kiểu Nhật Bản cũng được dự báo sẽ tạo xu hướng trong năm 2026.

Nghiên cứu dự báo số lượng cửa hàng F&B tại Việt Nam năm 2026 đạt khoảng 333.600, tăng khoảng 4.100 cửa hàng (tương ứng 1,2%) so với năm 2025.

Mức tăng thấp không cho thấy sự chững lại tiêu cực mà phản ánh giai đoạn phát triển thực chất hơn.

Thị trường sẽ ít còn làn sóng mở quán theo phong trào; thay vào đó, tăng trưởng chủ yếu đến từ các chuỗi lớn, doanh nghiệp vận hành bài bản hoặc các cửa hàng nhỏ nhưng có chiến lược rõ ràng và kiểm soát chi phí tốt.