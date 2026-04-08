Đây là những mẫu xe máy điện đáng mua nhất giá ngang Wave Alpha: Có mẫu đi 200 km mới hết pin, danh sách option dài như ô tô

Với mức giá từ 17,86 triệu đến 18,74 triệu đồng của Honda Wave Alpha, thị trường đang có khá nhiều lựa chọn xe máy điện vượt trội về chi phí vận hành và trang bị công nghệ.

VinFast Evo Grand Lite - 18,9 triệu đồng

Đứng đầu danh sách này là VinFast Evo Grand Lite. Mức giá 18,9 triệu đồng của xe này đã bao gồm một viên pin LFP cùng bộ sạc đi kèm.

VinFast Evo Grand Lite sở hữu động cơ in-hub đặt tại bánh sau với công suất 1.500W và có thể đạt công suất tối đa lên tới 1.900W. Xe cho phép người dùng di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 48 km/h.

Xe sử dụng viên pin LFP dung lượng 1,2 kWh. Với một viên pin đơn, xe có khả năng di chuyển quãng đường khoảng 70 km sau mỗi lần sạc đầy. Điểm nổi bật nhất của dòng xe máy điện này là khả năng mở rộng lên hai viên pin để nâng tổng quãng đường di chuyển lên tới 198 km.

Xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và sở hữu cốp xe có dung tích lớn lên đến 35 lít. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ Full LED hiện đại.

Bên cạnh thông số kỹ thuật, VinFast EvoGrand Lite còn gây chú ý với danh mục tính năng thông minh đa dạng như: Tìm xe trong bãi bằng Remote, tìm xe từ xa (qua app), định vị phương tiện và thiết lập vùng an toàn.

Hệ thống phần mềm đi kèm cho phép hiển thị chi tiết thông tin xe, trạng thái vận hành và thông số tình trạng pin theo thời gian thực. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ người dùng thống kê lịch sử hành trình, thống kê quãng đường đã di chuyển và tự động chuẩn đoán lỗi kỹ thuật của hệ thống.﻿

Dibao Tesla E - 18,5 triệu đồng

Dibao Tesla E có giá khoảng 18,5 triệu đồng. Đây là dòng xe máy điện mang phong cách thiết kế gần giống xe ga châu Âu, với những đường nét bo tròn sang trọng.

Xe được trang bị khối động cơ điện một chiều không chổi than DIBAO 215-QS60V800W-TKT, có công suất tối đa đạt 1.550W. Dibao Tesla E sử dụng hệ thống cấp nguồn từ 5 bình ắc quy chì-axit với thông số 6-DZF-22.3.

Dibao Tesla E là mẫu xe máy điện có thiết kế cổ điển.

Vận tốc tối đa của xe dao động trong khoảng từ 45 đến 50 km/h tùy theo điều kiện tải trọng. Trong một lần sạc đầy, xe có thể vận hành trên quãng đường từ 70 đến 90 km.

Công nghệ nổi bật của mẫu xe này nằm ở hệ thống điều khiển thông minh giúp xe vận hành trơn tru và hạn chế tối đa tiếng ồn. Xe sử dụng lốp không săm kích thước 10 inch kết hợp với phanh đĩa phía trước để tăng cường độ an toàn khi xử lý tình huống khẩn cấp.

﻿Yadea Vigor - 17,99 triệu đồng

Ở mức giá thấp hơn một chút là mẫu Yadea Vigor. Mẫu xe máy điện này hướng đến sự thực dụng và bền bỉ khi trang bị bộ ắc quy Graphene TTFAR dung lượng 60V-22Ah.

Công suất danh định của động cơ xe là 600W và có thể đẩy lên mức tối đa 1.500W khi cần thiết. Vận tốc lớn nhất mà Yadea Vigor đạt được là 44 km/h.

Xe máy điện Yadea Vigor.

Yadea Vigor có khoảng sáng gầm tương đương 1 chiếc xe ô tô gầm cao.

Theo công bố của nhà sản xuất, quãng đường di chuyển tối đa cho mỗi lần sạc đầy là 70 km. Công nghệ ắc quy Graphene là điểm nhấn quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ bình điện lên gấp nhiều lần so với các loại ắc quy thông thường.

Xe còn sở hữu khoảng sáng gầm khá cao ở mức 175 mm giúp người lái dễ dàng vượt qua các đoạn đường gồ ghề hoặc vỉa hè. Hệ thống đèn LED bi siêu sáng cũng được trang bị để đảm bảo tầm nhìn tốt khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

﻿VinFast Flazz - 16,9 triệu đồng

VinFast Flazz có giá niêm yết 16,9 triệu đồng cho phiên bản 1 pin LFP. Đây là dòng xe máy điện được thiết kế ưu tiên sự gọn nhẹ với trọng lượng xe chỉ khoảng 72 kg.

Động cơ Inhub của Flazz có công suất danh định 600W và đạt mức tối đa 1.100W. Xe được giới hạn tốc độ ở mức 39 km/h để đảm bảo an toàn cho nhóm khách hàng học sinh hoặc người cao tuổi.

Viên pin LFP dung lượng 1,2 kWh giúp xe đi được 70 km sau một lần sạc. Nếu người dùng lắp thêm một viên pin phụ, quãng đường này có thể mở rộng lên mức 135 km.

Xe sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn 210W với thời gian sạc đầy khoảng 6,5 giờ. Khung gầm của FLazz được hoàn thiện chắc chắn với khả năng chịu tải trọng tối đa lên tới 130 kg.

Toàn bộ xe đạt chuẩn chống nước IP67 giúp người dùng yên tâm khi vận hành dưới trời mưa hoặc qua các đoạn đường ngập nhẹ.

﻿VinFast ZGoo (14,9 triệu)

Dù nằm ở phân khúc giá thấp nhất trong danh sách, ZGoo vẫn được trang bị công nghệ pin LFP dung lượng 1,2 kWh tương tự như các dòng xe cao cấp hơn của hãng.

Công suất động cơ tối đa của xe đạt 1.100W và vận tốc lớn nhất là 39 km/h. Quãng đường di chuyển của xe đạt mức 70 km cho mỗi chu kỳ sạc.

Thiết kế nhỏ gọn của mẫu xe máy điện này có phần hợp với học sinh, sinh viên.

ZGoo có thiết kế nhỏ nhắn với chiều dài cơ sở 1.230 mm và chiều cao yên 760 mm phù hợp với vóc dáng của đa số người Việt. Xe được trang bị hệ thống phanh cơ cho cả hai bánh và đèn pha LED tròn mang hơi hướng cổ điển.

Sự kết hợp giữa công nghệ pin an toàn và mức giá tiếp cận dễ dàng khiến mẫu xe máy điện này trở thành đối thủ nặng ký cho các dòng xe xăng giá rẻ trên thị trường hiện nay.