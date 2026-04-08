Ngoại trưởng Iran: Eo biển Hormuz sẽ mở trong 2 tuần ngừng bắn

Ngoại trưởng Iran xác nhận rằng việc đi lại qua eo biển Hormuz sẽ được cho phép trong hai tuần tới dưới sự quản lý của quân đội Iran, sau khi hai bên chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran chính thức xác nhận rằng Tehran đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn hai tuần do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, tạm dừng các hoạt động quân sự trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao tiếp tục.

Hội đồng cho biết thỏa thuận ngừng bắn là một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng và đảm bảo việc mở lại an toàn tuyến đường vận chuyển chiến lược quan trọng này.

Các quan chức Iran nhấn mạnh cam kết tiếp tục đối thoại trong thời gian ngừng bắn, mô tả thỏa thuận này là một bước tiến hướng tới giảm căng thẳng khu vực và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán rộng hơn giữa tất cả các bên.

Hội đồng lưu ý rằng sự chấp nhận của Iran là "có điều kiện" đối với việc cả hai bên ngừng các hoạt động tấn công và tìm kiếm giải pháp ngoại giao, nhấn mạnh lập trường của Tehran rằng đối thoại là rất quan trọng để giải quyết khủng hoảng và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức đàm phán trực tiếp với Iran trong những ngày tới, khi hai bên hướng tới một thỏa thuận dài hạn nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Washington và Tehran.

“Có những cuộc thảo luận về việc đàm phán trực tiếp, nhưng chưa có gì là cuối cùng cho đến khi được tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNN .

Theo các quan chức, cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Islamabad, với sự tham gia của các bên trung gian Pakistan. Họ cho biết khả năng này ngày càng cao sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran. Trong khi đó, giá dầu thô giảm mạnh, có thời điểm lên đến 19% trong sáng nay.

Theo Gulf News﻿