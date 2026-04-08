Sáng nay, giá dầu lao dốc 17,5% khi ông Trump tạm ngừng tấn công Iran trong 2 tuần

Giá dầu thô của Mỹ giảm mạnh vào sáng thứ 4 (giờ Việt Nam) sau khi Tổng thống Donald Trump đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần.

Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng Năm đã giảm hơn 16% xuống còn 94,4 đô la mỗi thùng trong khi dầu Brent giảm 17,6% xuống còn 90,5 USD/thùng.

Giá dầu Brent lao dốc mạnh.

“Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, trong đó họ yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng lực lượng hủy diệt nhắm vào Iran tối nay, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý MỞ HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm ngừng việc ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần”, ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ ném bom mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran nếu các nhà lãnh đạo nước này không đáp ứng thời hạn 8 giờ tối giờ ET của ông. Lời lẽ của tổng thống đã chuyển sang hướng đáng ngại vào sáng thứ Ba khi ông đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ nền văn minh của Iran.

“Cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa,” ông Trump viết trên mạng xã hội. “Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra.”

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã yêu cầu ông Trump hoãn thời hạn thêm hai tuần để các cuộc đàm phán tiếp tục. Ông Sharif đề nghị Iran mở lại eo biển trong thời gian đó như một cử chỉ thiện chí.

Xuất khẩu dầu qua eo biển đã giảm mạnh do các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thương mại, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu thô lớn nhất trong lịch sử.

Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Tuyến đường biển hẹp này kết nối các nhà sản xuất ở Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu.

Giá dầu của Mỹ đã tăng vọt hơn 60% kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Giá nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng cũng tăng mạnh. Các CEO và nhà phân tích ngành dầu mỏ đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ lan rộng khắp thế giới nếu eo biển Manche không được mở cửa hoàn toàn.