Lào báo tin vui hơn 6,2 tỷ USD cho Việt Nam, “đất nước triệu voi” sẽ làm một việc đặc biệt cho DN Việt

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh.

Thông tin này được công bố trong cuộc làm việc của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, do ông Linkham Douangsavanh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, làm trưởng đoàn, đến thăm.

Hai bên đã trao đổi về tình hình triển khai hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào giai đoạn 2026 - 2030, tình hình đầu tư của Việt Nam tại Lào; mong muốn thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh cho biết, Việt Nam là một trong những nước có nhiều doanh nghiệp đầu tư tại Lào nhất với 276 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 6,21 tỷ USD tại nhiều lĩnh vực, bao gồm trồng trọt, ngân hàng, xây dựng, các dự án năng lượng điện…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào cho biết, Lào cũng tiến hành sáp nhập các bộ ngành, từ đó, vai trò và trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được mở rộng. Bộ trưởng Linkham Douangsavanh cho biết, ngoài trồng trọt hay phát triển rừng, trong thời gian tới, Lào sẽ chú trọng các dự án về lĩnh vực đất đai để ứng phó hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Linkham Douangsavanh cho biết thêm, trong thời gian tới, Chính phủ Lào nói chung và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào sẽ tiếp tục chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển rừng, công nghiệp và nông nghiệp.

Bộ trưởng Linkham Douangsavanh nhấn mạnh rằng, Lào sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, từ vùng sâu vùng xa cho đến những khu vực biên giới.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, thúc đẩy và giới thiệu các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ở Hà Nội sang đầu tư tại Lào về các lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và cao su.

Hà Nội có nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại Lào

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh trao đổi tại buổi thăm, làm việc.

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Hà Nội đầu tư tại Lào trong nhiều lĩnh vực từ tài chính ngân hàng đến quản lý như nông nghiệp, năng lượng điện gió… Đây là điều kiện tốt để TP Hà Nội tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn nữa sang Lào.

Theo Chủ tịch UBND TP, với dân số trên 12 triệu người, Hà Nội là thị trường tiêu thụ rất lớn các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh, thành của Việt Nam, đồng thời là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Lào.

Ngoài ra, việc kết nối giao thông giữa thủ đô Hà Nội với các địa phương của Lào cũng rất thuận lợi là điều kiện tốt để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trao đổi nông sản giữa thành phố Hà Nội với các địa phương của Lào.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, TP đã cam kết hỗ trợ Viêng Chăn cải tạo, hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hà Nội hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. Trong đó, sẵn sàng chuyển giao các mô hình trong xây dựng nông thôn mới của Hà Nội cho thủ đô Viêng Chăn.

Các đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP Hà Nội

Theo số liệu từ Cục Thống kê (thuộc Bộ Tài chính), trong 3 tháng đầu năm 2026, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 619,9 triệu USD, tức là gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong 3 tháng đầu năm nay, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Lào là quốc gia dẫn đầu (với 176,7 triệu USD), chiếm 28,5% tổng vốn đầu tư; Kyrgyzstan 149,9 triệu USD, chiếm 24,2%...



