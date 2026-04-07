Theo Bộ Công An, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước và Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện, thu giữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu được vận chuyển bằng xe container.

Đây là vụ buôn lậu thuốc lá có số lượng hàng lớn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, vào chiều 2/4/2026, tại Trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe container mang biển kiểm soát 50E-646.49 lưu thông theo hướng Nam – Bắc.﻿

Qua kiểm tra, xác định phương tiện xe container do Đỗ Quốc Tánh (SN 1996, trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đi cùng là Nguyễn Hữu Ba (SN 1988, trú phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).﻿

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm việc với Đỗ Quốc Tánh và các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 224.810 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Các loai thuốc lá bị phát hiện bao gồm: Milano, Esse, Hehua, Chunghwa, Jet, Nanjing, Marlboro, Shuang Xi, Oris, Ligun, Chapman, Raison Ice Café, Democrat Và Cigaronne. Đây là số lượng thuốc lá bị phát hiện và thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Gia Lai.﻿

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ phương tiện, tang vật và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.﻿